日本経済社、第74回日経広告賞、第14回日経電子版広告賞で、5作品が部門最優秀賞・優秀賞・特別賞を受賞
株式会社日本経済社（本社：東京都港区、代表取締役社長：北村 真一郎、以下「日本経済社」）は、日本経済新聞社が主催する「第74回日経広告賞」および「第14回日経電子版広告賞」において、当社が制作に携わった計5作品で、部門最優秀賞、部門優秀賞、およびグローバル特別賞を受賞いたしました。審査対象は24年10月から25年9月までに日本経済新聞で掲載した５段以上の新聞広告や電子版広告などで、贈賞式は12月8日に行われます。
受賞概要
第74回日経広告賞＜インダストリアル部門 最優秀賞＞
クライアント：ニチレキグループ株式会社
作品名：「日本の「道」を強くする。」
制作スタッフ：
河野直之（クリエイティブ局 第3部 クリエイティブディレクター）
朝比奈綾（クリエイティブ局 第1部 アートディレクター／デザイナー）
臼田朱里（クリエイティブ局 第3部 コピーライター）
若林剛（コピーライター）
＜アセット部門 優秀賞＞
クライアント：鹿島建設株式会社
作品名：「月へ行く。」
制作スタッフ：
杉山英隆（クリエイティブ局 第2部 クリエイティブディレクター／アートディレクター／デザイナー）
若林剛（コピーライター）
＜エンターテインメント部門 優秀賞＞
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P17102310
クライアント：株式会社サンリオエンターテイメント
作品名：「#大分から世界へHELLO」
制作スタッフ：
朝比奈綾（クリエイティブ局 第1部 クリエイティブディレクター／アートディレクター）
入江亮介（クリエイティブ局 第1部 クリエイティブディレクター／コピーライター）
藤賀日菜（クリエイティブ局 第1部 デザイナー）
川又彩伽（クリエイティブ局 第1部 デザイナー）
＜日経・FTグローバル特別賞＞
クライアント：株式会社ヤクルト本社
作品名：「Millions of hands」
制作スタッフ：
杉山英隆（クリエイティブ局 第2部 クリエイティブディレクター）
中村博之（クリエイティブ局 第2部 アートディレクター）
前坂ひかり（クリエイティブ局 第2部 デザイナー）
田村侑海（クリエイティブ局 第2部 デザイナー）
若林剛（コピーライター）
第14回日経電子版広告賞＜ビジネス部門 優秀賞＞
クライアント：パナソニック エナジー株式会社
作品名：「Goodbye, old energy.」 https://www.youtube.com/watch?v=HUFPOkKYHUk&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=HUFPOkKYHUk&t=1s)
制作スタッフ：
河野直之（クリエイティブ局 第3部 クリエイティブディレクター）
朝比奈綾（クリエイティブ局 第1部 アートディレクター）
櫻井香月（クリエイティブ局 第3部 デザイナー）
勝俣啓香（クリエイティブ局 第2部 コピーライター）
若林剛（コピーライター）
日本経済社は、これからも企業と社会を繋ぐコミュニケーション支援において、クライアントの課題解決や企業価値向上に貢献できるような作品創出に力を注いでまいります。
●日経広告賞・日経電子版広告賞とは
日経広告賞は、日本経済新聞社が1952年から主催する、日本で最も権威ある広告賞の一つで、これまで多くの優れた広告作品が表彰されてきました。日経電子版広告賞は日本経済新聞電子版に掲載された広告の中から優れた作品を表彰するもので、2010年に創設されました。
https://marketing.nikkei.com/adawards/2025/
■株式会社日本経済社
日本経済社は、日本経済新聞社グループの中核広告会社として、BtoBをはじめとした企業価値向上のためのコーポレート・コミュニケーションやブランディング、マーケティング領域での戦略立案、日経グループメディア展開、などに強みを持ち、企業の様々なコミュニケーション課題に対して先進的かつ最適なソリューションを提供しています。
【会社概要】 商号 ： 株式会社日本経済社
代表者 ： 代表取締役社長 北村 真一郎
所在地 ： 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー11階
設立 ： 1942年11月
URL ： https://www.nks.co.jp/
事業内容：広告・マーケティング及びパブリックリレーションズ業務の取り扱い、
広告及び市場に関する調査、情報収集、分析、研究開発及びコンサルティング