スタクラ、TeSHと共に「大学発ディープテックの起業」支援プロジェクトを実施

スタートアップ支援事業を展開する株式会社Startup Class（本社：東京都、代表取締役：藤岡清高、以下「スタクラ」）は、2025年11月28日（木）、東京・八重洲にて、北陸地域の大学発ベンチャー創出プラットフォーム「TeSH（Tech Startup Hokuriku）(https://tech-startup-hokuriku.jp/)」の有望研究シーズと、首都圏の経営人材候補（CXO候補）を引き合わせるマッチングイベントを開催いたしました。

本イベントには、TeSH選抜の厳選された研究者5名に対し、スタートアップ経営に関心を持つ首都圏のハイレベル人材約20名が参加。「地方には優れた技術があるが、経営を担う人材が不足している」という日本のディープテック特有の課題に対し、スタクラが持つ独自のネットワークを活用することで、質の高いマッチングの場を実現しました。

■ 開催の背景：日本のディープテックが直面する「経営者不在」の壁

研究者と経営人材がつながる日

日本全国の大学には世界を変えうる研究シーズが眠っていますが、その社会実装（起業・事業化）は思うように進んでいません。最大のボトルネックは「技術をビジネスに変える経営人材（CEO/CXO）の不足」です。 特に地方大学においては、技術の種（シーズ）はあっても、それを育て上げる経営のプロフェッショナルに出会う機会が圧倒的に少ないのが現状です。この課題を解決するためには、人材の流動性が高い東京と地方を繋ぎ、本気で起業を目指すプレイヤー同士を引き合わせる「仲介役」の存在が不可欠でした。

■ スタクラだから実現した「量より質」のマッチング

「大学発ベンチャーを加速させたい」という想いはあっても、実際に経営を任せられるレベルの人材を集めることは容易ではありません。 今回、スタートアップ専門の支援サービスを展開するスタクラは、その独自のネットワークを駆使し、単なる興味本位ではない、「本気で参画を検討できる質の高い経営人材」を東京で募集。5名の研究者に対し、書類選考と面談を通過した約20名の精鋭が集結しました。

▼参加された経営人材

グローバルで事業を展開する方、スタートアップを起業・支援をされている方、研究領域の方、大手商社やコンサルで活躍されている方など、様々なキャリアと実績を持つ方が集まりました。

イベント概要

日程： 2025年11月28日（木）

場所： TOKYO MIDTOWN YAESU イノベーションフィールド

参加研究シーズ： TeSH（北陸）のディープテック・シーズ

参加人材： 首都圏を中心とした経営人材候補 約20名

■ 当日の様子

会場では、各研究者によるピッチ（技術紹介）の後、経営人材候補との個別マッチング・ネットワーキングが行われました。「この技術をどうビジネスにするか」という熱い議論が各所で交わされ、その場で具体的な事業化プランのディスカッションに発展するチームも生まれるなど、次世代のユニコーン企業誕生を予感させるイベントとなりました。

研究者の発表の様子グループディスカッションの様子金沢大学・安川氏の挨拶

参加した研究者の声

・幅広い経営人材と出会えた

・もっと話し合いたかったが時間が限られていた。今後またお会いしたい

参加した経営人材の声

・もっと話したかった。平日夜ではなく週末開催でもよかったと思う

・ディープテック/スタートアップで求められる経営人材の解像度が上がった

・真面目なディスカッションだけでなく、カジュアルに話せる場もあり、人柄も知れたのが良かった

大学発ディープテックの支援者・大学関係者の声

・イベント全体を通じて、参加者の熱量が高く、ネットワーキングも活発に行われていたと感じた

・イベントの構成、懇親会ともに素晴らしい内容だった

・先生方も新たな学びがあったそうで、継続的に開催いただきたい

■ 全国の大学・自治体のご担当者様へ

「技術はある。あとは経営者だけだ」 そうお考えの大学関係者様、自治体の産業振興ご担当者様、スタクラにご相談ください。 私たちは単なるイベント運営会社ではなく、スタートアップのエコシステムを熟知したプレイヤーです。「経営人材が集まらない」という悩みに対し、最適な人材プールへのアクセスと、熱量の高いマッチングの場を提供します。

