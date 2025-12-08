【新連載】『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』本日より「竹コミ！」にて連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』（漫画：星野スミ 原作：八朔）を「竹コミ！」で2025年12月8日(月)12：00より、連載開始いたします。

【あらすじ】

お金大好きな東洋出身の令嬢・ローランはある日、無実の罪で婚約破棄を告げられ牢屋へ投獄されてしまう。そこでオークションでの奴隷落ちを防ぐべく金策を模索していたローランは、あることをヒントに金儲けの方法を思いつき――!?

【見どころ】

投獄され、このままでは競りにかけられ奴隷落ちするお金大好き令嬢・ローラン。牢獄で閃いた彼女ならではの金儲け方法とは…!?その最底辺からの成り上がりぶりをぜひご覧ください！

漫画：星野スミ

