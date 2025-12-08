【新連載】『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』本日より「竹コミ！」にて連載スタート！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』（漫画：星野スミ 原作：八朔）を「竹コミ！(https://takecomic.jp/)」で2025年12月8日(月)12：00より、連載開始いたします。
『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』作品バナー
【掲載サイト】
竹コミ！：https://takecomic.jp/
【あらすじ】
お金大好きな東洋出身の令嬢・ローランはある日、無実の罪で婚約破棄を告げられ牢屋へ投獄されてしまう。そこでオークションでの奴隷落ちを防ぐべく金策を模索していたローランは、あることをヒントに金儲けの方法を思いつき――!?
【見どころ】
投獄され、このままでは競りにかけられ奴隷落ちするお金大好き令嬢・ローラン。牢獄で閃いた彼女ならではの金儲け方法とは…!?その最底辺からの成り上がりぶりをぜひご覧ください！
【作家情報】
▼漫画：星野スミ
著者X：https://x.com/SUMI_HOSHINO
▼原作：八朔
著者X：https://x.com/y_Hassaku
■「竹コミ！」について
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
【試し読み】
続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/