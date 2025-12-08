コーヒー豆研究所にて「おすすめコーヒー通販サイト カオスマップ」を公開“自分に合う一杯”が見つかる11サービスを6つの目的別に整理

株式会社オークスカオスマップ

上記はおすすめコーヒー通販サイト(https://coffee-labo.co.jp/ranking-beans/)を、項目別にマッピングしたものです。

- 参考記事：【2025年12月】本当に美味しいコーヒー豆のおすすめ人気ランキング66選(https://coffee-labo.co.jp/great/)

株式会社オークス(https://ooaks.co.jp/)（本社：東京都目黒区、代表取締役：柏倉 元太）が運営するコーヒー情報サイト「コーヒー豆研究所」は、国内の主要なコーヒー通販・サブスクリプションサービスを特徴別に整理した「おすすめコーヒー通販サイト カオスマップ」を公開しました。

本カオスマップでは、ラボカフェ定期便をはじめとする11のサービスを、「総合力」「高コスパ」「スペシャルティ」「お試しセット」など6つのカテゴリに分類。自分のライフスタイルや好みに合った通販サービスを、直感的に探せる内容となっています。

おすすめコーヒー通販サイト カオスマップとは

「おすすめコーヒー通販サイト カオスマップ」は、コーヒー豆研究所編集部が、味わい・価格・体験価値・ラインナップ・継続のしやすさなど複数の観点から選定した通販・サブスクサービスを、一枚の図にマッピングしたものです。

今回のカオスマップでは、以下の6カテゴリでサービスを分類しています。

- 総合力No.1＆究極のバランス- 高コスパ・日常使い- 深煎り・クラシックの極み- 個性派・新しいコーヒー体験- 初心者＆お試しセット充実- スペシャルティ＆バラエティ

「どれを選べばいいかわからない」「自分の好みに合うサービスを知りたい」といったユーザーが、それぞれのニーズに近いサービスを簡単に比較できることを目指しています。

カテゴリ別にみる掲載サービス（一部抜粋）

1. 総合力No.1＆究極のバランス

総合的な満足度が高く、味・鮮度・価格・続けやすさのバランスに優れたサービスとして、「ラボカフェ 定期便」を総合1位に選定しました。

焙煎したてのスペシャルティコーヒーを、1杯あたり約70円～という価格帯で楽しめる点や、日常的に飲み続けやすい味わい・量のバランスを評価しています。

2. 高コスパ・日常使い

毎日たっぷり飲みたい方に向けて、コストパフォーマンスの高さを重視したカテゴリです。

- コーヒーソルジャー 初回お試しセット- - セット購入がお得で、まずは気軽に試しやすい構成。- BeansExpress- - 1杯あたり33円～という価格帯で、毎日飲める品質と量を両立。

“とにかくコスパよく、そこそこおいしいコーヒーを続けたい”というニーズに応えるサービスをまとめています。

3. 深煎り・クラシックの極み

しっかりとしたコクと苦味、クラシックな喫茶店の味わいが好きな方に向けたカテゴリです。

- 土居珈琲「小さな焙煎」おためしセット- - 手選別の高品質な豆を少量から試せる、こだわり派向けのセット。- チャンバーコーヒー- - プロからの評価も高い、深みのある味わいが特徴。

“昔ながらの深煎りが好き”“クラシックな一杯を追求したい”という方に適したラインナップです。

4. 個性派・新しいコーヒー体験

コーヒーを「体験」として楽しみたい方に向けたカテゴリです。

- PostCoffee（ポストコーヒー）の特徴- - 好みを診断するテストをもとに、AIが豆をセレクトするパーソナライズ定期便。- ロクメイコーヒーの特徴- - スペシャルティコーヒーに特化し、ギフトや特別な一杯にも適したラインナップ。

味わいだけでなく、「選ぶプロセス」や「ギフト体験」も含めて楽しめるサービスを集めました。

5. 初心者＆お試しセット充実

これからコーヒー豆にこだわりたい方や、まずは失敗なく試したい方向けのカテゴリです。

- 珈琲きゃろっと 初回お試しセット- - 有名な初回お試しセットとして知られ、数々の賞を受賞。飲みやすさと分かりやすい解説が魅力です。

“最初の一歩”として選びやすい、安心感のあるサービスをピックアップしています。

6. スペシャルティ＆バラエティ

産地や焙煎度の違いを楽しみたい、複数の味わいを飲み比べたい方に向けたカテゴリです。

- 青海珈琲- - 多様な産地の豆を取り扱い、焙煎度の選択肢も豊富。- TAILORED CAFE- - 自分好みにカスタマイズしやすいブレンド・サービス設計が特徴。- Croaster- - 好きな味わいや焙煎度で選べるラインナップ。

“いろいろな豆を試しながら、自分の好みを探したい”という方に適したサービス群です。

カオスマップ作成の背景

コーヒー通販・サブスク市場は年々拡大し、スペシャルティコーヒーやロースターの個性を生かしたサービスも増えています。一方で、

- サイトやサービスが多すぎて違いがわからない- どこから試せばよいか迷ってしまう- 自分の飲み方に合うサービスを探しにくい

といった声も、読者やユーザーから多く寄せられていました。

コーヒー豆研究所は、日々多くのロースター・通販サービスを取材・レビューしている立場から、“まずはここを見れば全体像がつかめる”入口となる情報を提供したいと考え、本カオスマップを作成しました。

本マップは、掲載サービスの優劣を断定するものではなく、「どんなタイプのサービスがあり、どのような特徴を持っているのか」を一目で把握するためのガイドとして位置づけています。

カオスマップの特徴

- 目的別に選べる6つのカテゴリ- - 「コスパ重視」「深煎り好き」「ギフトに使いたい」など、ニーズに合わせて入口を選べます。- 編集部の知見を活かした独自の整理- - コーヒー豆研究所編集部による実際の利用経験や、公開情報の比較をもとにマッピングしています。- 1杯あたりの目安価格やお試しセットの有無も考慮- - 日常的に飲み続ける視点から、「続けやすさ」「始めやすさ」も重視して分類しました。

今後は、デカフェ・カフェインレス、インスタント・リキッド、カプセルコーヒーなど、さらに細分化されたジャンルのマッピングも検討していきます。

代表コメント

株式会社オークス 代表取締役／コーヒー豆研究所 編集長

柏倉 元太

「コーヒー豆研究所では、これまで数多くのコーヒー通販・サブスクサービスを取材・レビューしてきました。その中で強く感じてきたのは、“選択肢が増えれば増えるほど、最初の一歩はむしろ踏み出しにくくなる”ということです。

今回のカオスマップは、そうした悩みを少しでも解消し、『まずは自分がどのタイプに近いのか』を考えるきっかけになれば、という思いから生まれました。

ラボカフェ定期便をはじめ、掲載しているサービスはいずれも魅力ある取り組みをされている事業者ばかりです。本マップをきっかけに、読者の皆さまが“自分にとってちょうどいい一杯”と出会う手助けができれば嬉しく思います。」

今後の展開

コーヒー豆研究所およびラボカフェでは、

- コーヒー通販・サブスクの比較コンテンツの拡充- 抽出方法や器具選びなど、通販利用と相性の良いハウツー記事の強化- ロースターやブランドとのコラボレーション企画

などを通じて、オンラインでのコーヒー体験をより豊かにする情報発信を続けてまいります。また、本カオスマップは市場動向や新サービスの登場に合わせて、定期的なアップデートを予定しています。

注意事項

※本カオスマップは、コーヒー豆研究所編集部の独自調査と主観的な評価に基づき作成したものであり、掲載サービスの優劣を保証するものではありません。

※本プレスリリースおよびカオスマップは、各社からの提携・後援・保証等を受けたものではありません。

コーヒー豆研究所について

コーヒー豆研究所(https://coffee-labo.co.jp/)は、「コーヒー選びに、もっと確かな情報を。」をコンセプトにしたコーヒー専門情報サイトです。

豆・器具・カフェ・抽出レシピ・健康情報など、コーヒーに関する幅広いテーマを扱い、専門家監修のもとでコンテンツを制作。月間60万PV規模の国内最大級コーヒー情報メディアとして、初心者から愛好家まで多くの読者に利用されています。

ラボカフェについて

ラボカフェ(https://shop.coffee-labo.co.jp/)は、コーヒー豆研究所がプロデュースするコーヒーブランドです。

これまで数千種類のコーヒー豆を見てきた知見をもとに、「おいしさ」と「続けやすさ」の両立にこだわったブレンド・シングルオリジンを展開。月替りで楽しめるコーヒー定期便を中心に、オンラインショップにて販売を行っています。

会社概要

運営メディア

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105185/table/13_1_429ebcc15d3dd126c1f18a7763d34340.jpg?v=202512080328 ]- コーヒー豆研究所：https://coffee-labo.co.jp/- サブスクラボ：https://subsc.ooaks.co.jp/- プロハック：https://prohack.ooaks.co.jp/- VPNラボ：https://vpn.ooaks.co.jp/- CBD大学：https://cbd.ooaks.co.jp/- 韓国ドラマ部：https://korea.ooaks.co.jp/- トレカオタク：https://trading-card.ooaks.co.jp/- 株式会社オークス 広報担当- E-mail：info@ooaks.co.jp

※媒体掲載や取材のご相談、カオスマップに関する詳細データのご希望などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。