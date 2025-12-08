「モンスターハンター」シリーズ「木樽ジョッキ」に《武器アイコン》 を箔押しした「箔アイコンシリーズ」新登場！

株式会社愛鷹製作所

株式会社愛鷹製作所・工房名称：URAKITA工房（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上石大介）は、ゲーム「モンスターハンター」シリーズ（株式会社カプコン）作中に登場する《武器アイコン》を箔押し加工した木樽ジョッキ、「箔アイコンシリーズ」を直販サイト「URAKITA工房」にて、2025年12月8日(月)12時より発売します。



ホット珈琲等、温かい飲み物にもご使用いただけます。



また、「箔アイコンシリーズ」発売を記念し、「X」又は「Instagram」フォロー＆リポスト・プレゼントキャンペーンを実施いたします。（詳しくは画像を御覧ください。）



箔アイコン木樽ジョッキ_金箔風_武器14種

箔アイコン木樽ジョッキ_銀箔風_武器14種


箔アイコン木樽ジョッキ_武器ALL

箔アイコン木樽ジョッキ_プレゼントキャンペーン

■「URAKITA工房」ECサイトURL



https://urakita.ashitaka-works.com/



■特徴



●木樽ジョッキの正面及び外側底板に、武器アイコン(全14種)を箔押ししています。


●圧倒的な写真映え！宴やBBQ・プレゼントにも最適です。


●国産木材を樽同様に木組みし、食品衛生法適合食器として丁寧に仕上げています。


●安心・安全。洗浄・管理も簡単な全面コーティング加工。
（木樽ジョッキとして食品衛生法適合試験に合格しております）


●製作に際し有機溶剤を一切使用しておりません。
●耐熱温度約70℃（保冷性・保温性抜群）
●超軽量・洗いやすい・結露しづらい・破損の心配が少ない。


■価格



「モンスターハンター」シリーズ木樽ジョッキ


「箔アイコンシリーズ」


●金箔風_武器アイコン200ml（全14種）：6,380円（税込）/5,800円（税別）


●銀箔風_武器アイコン200ml（全14種）：6,380円（税込）/5,800円（税別）


■仕様



容量：約200ml


素材：国産木・樹脂
サイズ：横8.5cm×高さ7cm
重さ：約50g（超軽量仕上げ）
製作地：日本・下北沢


■コピーライト



(C)CAPCOM


■木樽ジョッキ製作・発売元：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房




■会社概要：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房




株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
《乾杯を創る会社 愛鷹製作所》

本社：東京都世田谷区代沢5-33-3
事業内容：下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業
代表取締役　上石大介
法人設立2014年4月24日・創業1995年4月
コーポレートサイト


https://ashitaka-works.com/


ECサイト_URAKITA工房


https://urakita.ashitaka-works.com/


X


https://x.com/urakita


instagram


https://www.instagram.com/urakita_dai/





【木樽ジョッキ(R)】への想い。
株式会社愛鷹製作所（アシタカセイサクジョ）/URAKITA工房（ウラキタコウボウ）は


下北沢で飲食店(BAR URAKITA)を運営する会社です。
『お酒を飲まない人も、乾杯を楽しめるジョッキを作りたい。』
『なぜ日本中、同じような形のジョッキを使っているのだろう？』
『お客様が口を付けるジョッキは飲食店の中でも一番大事にしたい。


そのお客様だけが使う“マイジョッキ”を用意できたなら。』

その強い想いから、
2008年頃より無数の試行錯誤を重ね、国産樹(間伐材)を木組みし【木樽ジョッキ(R)】が生まれました。
2011年人気アニメ公式木樽ジョッキの発売は全国的な話題に、
形だけでなく軽量かつ耐久性を兼ね備えた本物の【木樽ジョッキ(R)】です。
現在では、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・キャンプ業界と一緒に妥協のない様々なコラボ製作をしています。

木樽ジョッキ(R)で、世界中の乾杯をもっと笑顔にしていきます。

※木樽ジョッキ(R)・URAKITA(R)は株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房の登録商標です。
●会社名の由来：「愛鷹製作所」は創業者であり代表者の上石が、少年期に駆け回った静岡県の「愛鷹山（アシタカヤマ）」より、ワクワクと冒険心を忘れないために名付けられました。