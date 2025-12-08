Swatch が午年を記念したウォッチを発売

スウォッチグループジャパン株式会社

午年であり、さらに丙午（ひのえうま）の年でもある2026年を記念したウォッチ、RIDING THE

CLOUDS が登場。Swatch Art Peace Hotel にアーティスト・イン・レジデンスであったアーティスト、Yu Wenjie（ユ・ウェンジ）とコラボレーションで誕生したユニークなタイムピース。積極的なエネルギーを称え、日々の中であなたが“限界なく輝く”ためのエネルギーを込めた一本です。

激しい情熱に満ちた火の要素と、レジリエンス、独立心、活力を伴う縁起物のシンボルである十二支の午（うま）を融合した、中国の芸術と文化に根ざしたユニークなデザインを特徴とする RIDING THE CLOUDS。

2頭の躍動感溢れる馬が描かれた、太陽を表す RIDING THE CLOUDS の文字盤は、立体的なプリントによってそのエネルギーが増幅され、ダイナミックな動きが感じられます。空を駆けるその姿のうち1頭は白く、もう1頭は黒く描かれ、それぞれが陰と陽の永遠の調和を表現しています。

火でできた翼とたてがみを持つ馬は、粘り強さと決意の象徴である小さな炎と、運と繁栄の恩恵を表すただよう雲を背景に前進します。ストラップへと続く赤みのある背景は、中国の絵巻や中国神話における力や守護を象徴する赤いブレスレットにインスパイアされています。

伝統と現代の野心が融合し、純粋なエネルギーを放つウォッチ。身に着けることで、誰にも止めることのできない揺るぎないあなたの意志が、燃える太陽のごとく明るく輝くことでしょう。

RIDING THE CLOUDS は、2025年12月4日より世界中の Swatch ストアと swatch.com で発売中。

RIDING THE CLOUDS | SUOZ369 | \ 14,850（税込)RIDING THE CLOUDS

ケース：41mm、マットなトランスペアレントにマルチカラーのプリント

文字盤：マルチカラープリント

針：ゴールドカラーの時針・分針（暗闇で発光）、ゴールドカラーの秒針

ストラップ：マットなトランスペアレントにマルチカラーのプリント、マットトランスペアレントのループおよびバックル

防水：3気圧

パッケージ：スタンダードパッケージ（スペシャルスリーブ付き）

SWATCH とアート

スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び：Swatch は1983年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。Swatch は常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり-そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクションでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。Swatch はその初期からアクションスポーツ、アート、音楽の世界に積極的に携わってきたことからも分かるとおり、画期的な方法で思考し行動することを大切にしています。

アートは創業当初から Swatch のアイデンティティには不可欠な一部分でした。長年にわたり、

Swatch は様々な分野やジャンルで活躍する数え切れないほど多くのアーティストとコラボレーションしてきました。2018年からは、世界有数の美術館や機関のご厚意により、Swatch はアイコニックな名画に再解釈を加えたタイムピースを生み出し、世界中のファンの腕元にお届けしています。2011年に設立された上海の Swatch Art Peace Hotel は、活気あふれるアートの拠点として世界中のアーティストが集まり、コラボレーションできる場を提供しています。

Swatch Art Peace Hotel について

Swatch は創業当初からアートを愛し、世界中のアーティストと対話を重ねてきました。上海の

Swatch Art Peace Hotel は、2011年以来、すべてのクリエイティブな人たちに開かれたアーティストのレジデンスです。創造性の拠点であり、アーティストたちがクリエイティブなプロジェクトを育み、キャリアを伸ばし、新たなアイデアを生み出すユニークな体験の場です。招待された才能あるアーティストたちが自由な環境の中で作業できる時間と空間を与えられ、並外れた才能を持った、創造的でチャレンジ精神豊かな人たちによって作られるダイナミックな国際コミュニティのなかで自分を磨いています。開設以来、このアーティストのレジデンスには69か国600人以上のアーティストが滞在し、歴史に根ざしながらも、断固として現代的で、未来に向けた環境が育まれてきました。

