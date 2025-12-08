1st COVERに奥野壮×豊田裕大、2nd COVERに山下幸輝×松本怜生が登場！　時代を築くボーイたちがホンネを語る『BoyAge-ボヤージュ-　vol.28』刊行

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、“時代を築くボーイたちがホンネを語る場所”をコンセプトに、人気ボーイズグループや若手俳優たちにスポットを当てたグラビア＆インタビュームック『BoyAge-ボヤージュ- vol.28』を2025年12月8日（月）に発売いたしました。

■表紙＆特集情報

「BoyAge -ボヤージュ-」は、話題のボーイズグループや注目俳優たちをフィーチャーし、彼らの“今”をスタイリッシュなビジュアルとともに届けるグラビアマガジン。

今回のテーマは、「変わらずに、変わっていく」です。今をときめく人気ボーイたちが、昔から変わらずにあるもの、活動を続けていくために変わっていくことをエピソード満載でお届けします。

1st COVERには、奥野壮（おくの そう）と豊田裕大（とよだ ゆうだい）が登場。人気ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の放送・配信が1月よりスタートする彼らが、BoyAgeでは初の表紙を飾ります。

2nd COVERには、ドラマ『プロパガンダゲーム』よりW主演の山下幸輝（やました こうき）と松本怜生（まつもと れお）が2人揃って登場。

その他、写真集『だから、ぼくは』が好評発売中の庄司浩平（しょうじ こうへい）や、神尾楓珠（かみお ふうじゅ）、THE JET BOY BANGERZ、BUDDiiSから小川史記（おがわ ふみのり）と高尾楓弥（たかお ふみや）など、次代を担う注目の俳優やボーイズグループが多数登場。美麗グラビアも必見です！

BoyAgeでは連載企画を掲載。ICExの連載「COOLOG」では中村旺太郎（なかむらおうたろう）の1週間のスケジュールを紹介！ 一ノ瀬颯（いちのせ はやて）の連載「いちのせかい」では「バスケットボール」に挑戦した様子を掲載しています。

■LINE UP

1st COVER

奥野壮 × 豊田裕大

2nd COVER

山下幸輝 × 松本怜生

Featuring

・庄司浩平

・神尾楓珠

・THE JET BOY BANGERZ

・小川史記（BUDDiiS）× 高尾楓弥（BUDDiiS）

BoyAge Extra

・柊太朗

・祐楽

・藤林泰也

Regular

・いちのせかい／一ノ瀬颯

・COOLOG／中村旺太郎（ICEx）

OTHERS

・サイン入りチェキプレゼント

応募締め切り：

ハガキの場合は、2026年2月13日（金）当日消印有効

ウェブの場合は、2026年2月13日（金）23:59まで

■BoyAge Extraも本日配信！

電子版シリーズ「BoyAge Extra」は今気になる2人を30Pの特大ボリュームで紹介！ ここでしか見られないグラビアをお見逃しなく！

スーパー戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のイヌブラザー／犬塚翼役で注目を集め、ドラマ『橘くん抱いてください』が話題の柊太朗（とうたろう）と、ドラマ『3年C組は不倫してます。』や『タクミくんシリーズ-Drama-』に出演の祐楽（ゆうが）が登場します。

▼『BoyAge-ボヤージュ- Extra 柊太朗』

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001235/)

▼『BoyAge-ボヤージュ- Extra 祐楽』

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001236/)

■書誌情報

『BoyAge-ボヤージュ- vol.28』

発売日：2025年12月8日（月）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：A4判

ページ数：96ページ

ISBN：978-4-04-738783-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000899/)

【BoyAge-ボヤージュ-公式X】https://x.com/boyage_edit/

【BoyAge-ボヤージュ-公式Instagram】https://www.instagram.com/boyage_edit/

【アーティストアライアンス書籍課 公式X】https://x.com/SpoBun