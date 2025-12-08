1st COVERに奥野壮×豊田裕大、2nd COVERに山下幸輝×松本怜生が登場！　時代を築くボーイたちがホンネを語る『BoyAge-ボヤージュ-　vol.28』刊行

写真拡大 (全4枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、“時代を築くボーイたちがホンネを語る場所”をコンセプトに、人気ボーイズグループや若手俳優たちにスポットを当てたグラビア＆インタビュームック『BoyAge-ボヤージュ-　vol.28』を2025年12月8日（月）に発売いたしました。






■表紙＆特集情報


「BoyAge -ボヤージュ-」は、話題のボーイズグループや注目俳優たちをフィーチャーし、彼らの“今”をスタイリッシュなビジュアルとともに届けるグラビアマガジン。


今回のテーマは、「変わらずに、変わっていく」です。今をときめく人気ボーイたちが、昔から変わらずにあるもの、活動を続けていくために変わっていくことをエピソード満載でお届けします。



1st COVERには、奥野壮（おくの そう）と豊田裕大（とよだ ゆうだい）が登場。人気ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の放送・配信が1月よりスタートする彼らが、BoyAgeでは初の表紙を飾ります。


2nd COVERには、ドラマ『プロパガンダゲーム』よりW主演の山下幸輝（やました こうき）と松本怜生（まつもと れお）が2人揃って登場。



その他、写真集『だから、ぼくは』が好評発売中の庄司浩平（しょうじ こうへい）や、神尾楓珠（かみお ふうじゅ）、THE JET BOY BANGERZ、BUDDiiSから小川史記（おがわ ふみのり）と高尾楓弥（たかお ふみや）など、次代を担う注目の俳優やボーイズグループが多数登場。美麗グラビアも必見です！



BoyAgeでは連載企画を掲載。ICExの連載「COOLOG」では中村旺太郎（なかむらおうたろう）の1週間のスケジュールを紹介！　一ノ瀬颯（いちのせ はやて）の連載「いちのせかい」では「バスケットボール」に挑戦した様子を掲載しています。



■LINE UP


1st COVER


奥野壮 × 豊田裕大



2nd COVER


山下幸輝 × 松本怜生



Featuring


・庄司浩平


・神尾楓珠


・THE JET BOY BANGERZ


・小川史記（BUDDiiS）× 高尾楓弥（BUDDiiS）



BoyAge Extra


・柊太朗


・祐楽


・藤林泰也



Regular


・いちのせかい／一ノ瀬颯


・COOLOG／中村旺太郎（ICEx）



OTHERS


・サイン入りチェキプレゼント


応募締め切り：


ハガキの場合は、2026年2月13日（金）当日消印有効


ウェブの場合は、2026年2月13日（金）23:59まで



■BoyAge Extraも本日配信！


電子版シリーズ「BoyAge Extra」は今気になる2人を30Pの特大ボリュームで紹介！　ここでしか見られないグラビアをお見逃しなく！





スーパー戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のイヌブラザー／犬塚翼役で注目を集め、ドラマ『橘くん抱いてください』が話題の柊太朗（とうたろう）と、ドラマ『3年C組は不倫してます。』や『タクミくんシリーズ-Drama-』に出演の祐楽（ゆうが）が登場します。



▼『BoyAge-ボヤージュ- Extra 柊太朗』


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001235/)



▼『BoyAge-ボヤージュ- Extra 祐楽』


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001236/)



■書誌情報


『BoyAge-ボヤージュ-　vol.28』


発売日：2025年12月8日（月）


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


判型：A4判


ページ数：96ページ


ISBN：978-4-04-738783-6


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000899/)




【BoyAge-ボヤージュ-公式X】https://x.com/boyage_edit/


【BoyAge-ボヤージュ-公式Instagram】https://www.instagram.com/boyage_edit/


【アーティストアライアンス書籍課 公式X】https://x.com/SpoBun