【共催セミナー開催】調査と戦略の分断を解消する、”勝ち筋”を見極めるメソッドとは

株式会社アスマーク【共催セミナー】調査と戦略の分断を解消する、”勝ち筋”を見極めるメソッドとは

株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2025年12月17日（水）13:00に、 企業やプロダクト価値の向上を目的としたマーケティングコミュニケーションを提供する、株式会社マテリアル（東京都港区、代表取締役社長：⻘崎 曹）と共催形式で、「PL起点の戦略構築×逆算思考の調査設計」をテーマにセミナーを実施いたします。

無料お申し込みはこちら :https://www.asmarq.co.jp/seminar/material_251217/

このような方へお勧め

- データはあるが、「戦略」に活かせていない方- 「なんとなく」の戦略・施策から脱却したい方- 組織の意思決定スピードを上げたい方

背景

複雑化・細分化が進む市場環境において、なんとなくの戦略や思いつきの施策では、もはや事業を成長させることが難しい時代となりました。



・調査データはあるが、戦略に落ちていない

・仮説がないまま調査を行い、結局データが使えない

現場ではこういった“調査と戦略の分断”に悩む声が多く聞かれます。 こうした「施策迷子」や「負のスパイラル」を断ち切るために必要なのは、精度の高い調査と、その結果を具体的な勝ち筋に変換する戦略構築力の融合です。



本セミナーでは、マーケティングリサーチのアスマークと、ブランド戦略に強みを持つマテリアルが登壇。 事業が伸びる条件から逆算して戦略の起点を決める「PL起点の戦略構築フレームワーク」と、そこから導き出される「戦略仮説」、そして勝ち筋を見極めるための「逆算思考の調査設計」について、体系化されたメソッドをご紹介。



調査を単なるデータ収集で終わらせず、事業の判断基準となる「戦略マップ」へと昇華させる具体的なプロセスを、事例を交えて解説します。 この機会にぜひ、マーケティング活動を加速させるヒントをお持ち帰りください。

セミナー概要

タイトル：【共催セミナー】調査と戦略の分断を解消する、”勝ち筋”を見極めるメソッドとは

開催日時：2025.12.17(水) 13:00-14:00

定員 ：500 名

参加費用：無料

登壇者 ：株式会社アスマーク 吉田 圭祐

：株式会社マテリアル 飯伏 海渡

参加特典：セミナー資料の無料配布

プログラム

- なぜ今、“調査 × 戦略”が必要なのか- 調査を成功に導く3つの条件- ”勝ち筋”をつくる戦略仮説とは- PLから逆算する『戦略マップ』の描き方- 「仮説→問い→設計」の逆算思考- 組織の指針となる『戦略マップ』とは

株式会社アスマーク

消費者モニターのリクルートを始めとした市場調査を基幹ビジネスとし、国内から海外市場におけるマーケティングリサーチ、更にはHRTech領域におけるソリューションを手掛けるリサーチカンパニー。取引社数1,100社以上、年間調査実績6,600件以上／食品・化粧品・日用品・電化製品などのメーカーや広告代理店、官公庁・教育機関などに向け、市場調査を活用して社会の発展に寄与する。提供サービスにおける高品質の証として、ISO20252認証も取得。

コーポレートサイト： https://www.asmarq.co.jp/

マテリアル株式会社

マテリアルは、ストーリーテリングを基軸に、企業やプロダクト価値の向上を目的としたコーポレートおよびマーケティングコミュニケーションを提供するブランドビルディングカンパニーです。 ブランディングやプロモーション企画の全体設計を含むストーリー設計から、コンテンツ企画開発、クリエイティブ、キャスティング、PR エグゼキューション、危機管理、パブリック・アフェアーズ、ロビイング、デジタルマーケティングなどのサービスをワンストップで提供しております。

コーポレートサイト： https://materialpr.jp/

無料お申し込みはこちら :https://www.asmarq.co.jp/seminar/material_251217/

株式会社アスマーク

代表取締役：町田 正一

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

電話番号 ：03-5468-5101

FAX番号 ：03-5468-5102

設立 ：2001年12月21日

資本金 ：151百万円（2024年11月末時点）

加盟団体 ：一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会

取得認証 ：プライバシーマーク（登録番号：12390094）

マーケットリサーチ製品認証規格（ISO 20252）