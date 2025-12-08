2026年2月20日、「イオンレイクタウンkaze」に新たな『LOVOT ストア』がオープン！
ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要)は、2026年2月20日（金）に埼玉県のイオンレイクタウンkazeに『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』をオープンいたします。
知りたくなる・触れてみたくなる体験がつまった『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』
足を止めて、中に入りたくなる。知りたくなる、体験してみたくなる。『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』は、そんなやさしい好奇心を刺激する空間です。
忙しい毎日の中でも、ふと立ち止まり、自分らしい時間を取り戻せるきっかけになるよう、店内には「知りたくなる」「触れてみたくなる」「試してみたくなる」コンテンツをご用意しました。
気軽に新しい発見や体験に出会える場所として、日常の中で少しだけ良い時間を感じられる、そんな体験をお届けします。
『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』概要
・店名：LOVOT ストア 越谷レイクタウン店
・オープン日：2026年2月20日（金）
・住所：〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンkaze 2F
≪スタッフ募集≫LOVOT ストア 越谷レイクタウン店
『LOVOT ストア』で一緒に『LOVOT』の魅力をお伝えいただく仲間を募集しています。
詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。
・採用サイト：
LOVOT ストアの運営責任者候補（店長候補）
LOVOT ストアで販売を行うLOVOT販売スタッフ
『LOVOT[らぼっと]』概要
『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。
正式名称：LOVOT[らぼっと]
GROOVE X 株式会社 会社概要
社名：GROOVE X 株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業
