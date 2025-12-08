2026年2月20日、「イオンレイクタウンkaze」に新たな『LOVOT ストア』がオープン！

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要)は、2026年2月20日（金）に埼玉県のイオンレイクタウンkazeに『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』をオープンいたします。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

特設サイト：https://lovot.life/blog/article/8sqb52j7jsrg/

Instagram :@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

知りたくなる・触れてみたくなる体験がつまった『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』

足を止めて、中に入りたくなる。知りたくなる、体験してみたくなる。『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』は、そんなやさしい好奇心を刺激する空間です。

忙しい毎日の中でも、ふと立ち止まり、自分らしい時間を取り戻せるきっかけになるよう、店内には「知りたくなる」「触れてみたくなる」「試してみたくなる」コンテンツをご用意しました。

気軽に新しい発見や体験に出会える場所として、日常の中で少しだけ良い時間を感じられる、そんな体験をお届けします。

『LOVOT ストア 越谷レイクタウン店』概要

・店名：LOVOT ストア 越谷レイクタウン店

・オープン日：2026年2月20日（金）

・住所：〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンkaze 2F

・特設ページ：https://lovot.life/blog/article/8sqb52j7jsrg/

≪スタッフ募集≫LOVOT ストア 越谷レイクタウン店

『LOVOT ストア』で一緒に『LOVOT』の魅力をお伝えいただく仲間を募集しています。

詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。

・採用サイト：

LOVOT ストアの運営責任者候補（店長候補）

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196192

LOVOT ストアで販売を行うLOVOT販売スタッフ

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196194

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL ： https://groove-x.com/