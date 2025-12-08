【新商品】“パカッと”折りたたんで持ち運べる！「パカットビジョン」新発売！

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、折りたたんで持ち運べる新発想の自立式LEDビジョン「パカットビジョン」を発売いたしました。

二つ折り構造による高い可搬性と、縦長ディスプレイならではの視認性を兼ね備え、展示会・イベント・商業施設・店頭販促など、幅広いシーンで活用いただける新商品です。

【パカットビジョン】の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z37Xyxsrd8U ]誰でも“パカッと開いて固定するだけ”で設置完了

「パカットビジョン」は、自立式でありながら本体が二つ折りになる独自構造により、従来のLEDビジョンに比べて現場での組み立て工程を最小限に抑えられます。

キャスター付きで移動も簡単なため、設置・撤収がスムーズ。イベントの多い販促現場や、短時間での設置が求められる展示会ブースに最適です。

さらに、収納時はコンパクトになり、倉庫での保管スペースを削減できます。車両への積み込みも容易で、遠征の多いイベント会社や店舗運営者でも扱いやすい設計です。

縦長で視線を逃さず、横連結で更に大画面に

本体は縦型の自立式構造を採用。省スペースでも十分な表示面積を確保でき、店頭プロモーションや商品紹介、キャンペーン告知など、多様な用途で高い効果を発揮します。

横連結も可能で、3台をつなげることで16：9に近い比率の横長画面として使用できます。

展示会でのメインビジョン、ステージ背景、ブースの大型サイネージなど、用途に応じて柔軟にレイアウトを変更できます。

主な使用シーン- 展示会ブースのメイン演出- 商業施設・店舗のプロモーション- 店頭POPの大型化・映像化- イベント案内 / キャンペーン告知- ステージ背景演出 など製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/116_1_a80ce3f415a0dace2e118cc48cef1111.jpg?v=202512081256 ]

商品の詳細は商品ページでもご覧いただけます。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001031/

「手軽さ」も「迫力」も諦めない、新しい映像演出のスタンダード。

【パカットビジョン】は、イベントや展示会の演出において、

準備の手間を最小限に抑えつつ、最大限の迫力を届けるLEDビジョンです。



商品についての詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/