SKE48メンバーが愛犬と来場！「わんにゃんドーム2026 in Aichi Sky Expo」お得な前売チケット好評発売中!!

テレビ愛知株式会社SKE48の相川暖花さん、浅井裕華さん、森本くるみさんが愛犬と一緒にわんにゃんドームに登場！

2026年2月21日（土）・22日（日）の２日間、愛知県常滑市のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する「わんにゃんドーム2026」に、SKE48メンバーの相川暖花さん、浅井裕華さん、森本くるみさんが愛犬と一緒にやってくる！21日（土）のステージトークショーに登場します。皆さまも是非、愛するペットと一緒に遊びに来てください。

【来場メンバーのコメント】

相川暖花さんと愛犬・こじろうさん

わんにゃんドームに愛犬こじろうを連れて来場するのがとても楽しみです！初めてのわんにゃんドームなのでこじろうも楽しみにしていると思います！こじろうにとって晴れ舞台になると思うので私も今からワクワクしています！こじろうに似合うペットグッズも探したいです！

浅井裕華さんと愛犬・ブイさん

この度はブイくんをわんにゃんドームに呼んでいただきありがとうございます！初めてのわんにゃんドームを愛犬と一緒に参加できることとても楽しみにしています！会場には私の大好きなわんちゃん、ねこちゃんが沢山来るみたいなので、沢山の癒しを吸収して活動も頑張ります！よろしくお願いします！

森本くるみさんと愛犬・ソルさん

わんにゃんドームにはたくさんのわんちゃんが来場するそうなので、ソルくんがどんな感じの反応をするのかドキドキしています！ソルくんと初めてこのようなイベントに参加させていただくのがとても嬉しいですし、楽しみです！個人的にはスマイルセミナーがとても気になっています！

ペット同伴OK！東海地区最大級のペットイベント「わんにゃんドーム」では、トップブリーダーのチャンピオン犬や珍しい猫、わんわん動物園がやってくるほか、大好評の犬種別オフ会も実施。また新企画として、プロからペットのことを学べるスマイルセミナーを開催します。お買い得商品や最新のペットグッズが揃うブースもずらり！もちろんサンプリング商品もご用意しています。ペット愛好家、動物大好きな方、子どもから大人まで、みんなが笑顔になる楽しいイベントが盛りだくさんです。

【わんにゃんドーム2026 in Aichi Sky Expo 概要】

日時：2026年２月21日（土）、22日（日） 10：00～17：00（最終入場は16：30）

会場：Aichi Sky Expo ホールF（愛知県常滑市）

主催：テレビ愛知、中日新聞社

協賛：県民共済、Aichi Sky Expo

後援：愛知県、TOKAI RADIO、FM AICHI、ZIP-FM

協力：愛知ペット専門学校、IPCペットカレッジ、NPC高等学院

入場券（税込）：前売券 大人 1,800円（当日 2,000円）、こども 800円（当日 1,000円）

※こども料金は3歳以上12歳以下です。※３歳未満は無料です

※障害者手帳をお持ちの方はご本人のみ当日料金より500円割引でチケットをご購入いただけます。会場の当日券売場にてお買い求め下さい。

★お得な前売り券は、お近くのコンビニ・各種プレイガイドで好評発売中！★

詳しくは公式サイトをご確認ください。 https://tv-aichi.co.jp/wannyan/2026/