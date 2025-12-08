「スマスロ 化物語」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、2025年12月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 化物語」グッズの販売を開始いたします。

■スマスロ 化物語 図柄アクリルキーホルダー（赤7、青7、怪異）

「スマスロ 化物語」の図柄アクリルキーホルダーが登場！

ダイカット仕様のアクリルキーホルダーです♪

販売価格：各1,100円（税込）

■スマスロ 化物語 マルチマット(ひたぎ・暦パネル、ヒロインパネル)

「スマスロ 化物語」のマルチマットが登場！

インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪

販売価格：各3,980円（税込）

■スマスロ 化物語 Ｔシャツ

「スマスロ 化物語」のTシャツが登場！

販売価格：4,400円（税込）

■スマスロ 化物語 アクリルブロック

（阿良々木 暦、戦場ヶ原 ひたぎ、羽川 翼、忍野 忍(2種)、八九寺 真宵、千石 撫子、神原 駿河）

「スマスロ 化物語」のアクリルブロックが登場！

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：各1,100円（税込）

■スマスロ 化物語 推しキャラアクリルスタンド（6キャラ×ランダム5種）

（戦場ヶ原 ひたぎ、羽川 翼、忍野 忍、八九寺 真宵、千石 撫子、神原 駿河）

「スマスロ 化物語」のキャラクターアクリルスタンド。

ランダム封入のため全5種の中からどれが出るかはお楽しみ♪

※ランダム販売商品ため、複数お買い求め頂いても同じデザインのものが重複する場合や、ご希望のデザインのものが出ない場合もございます。予めご了承ください。

※ランダム販売商品となるため、商品不良以外の開封後の返品・交換の対応は致しかねます。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：1,100円（税込）

■スマスロ 化物語 木製お守り

「スマスロ 化物語」の木製お守りが登場！

刻印されたアツイ文字が勝利を引き寄せる…！？

販売価格：1,100円（税込）

詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。

■サミー商店オンライン紹介

サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。



▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/

▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。