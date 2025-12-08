「スマスロ 化物語」グッズ販売開始のお知らせ

写真拡大 (全11枚)

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、2025年12月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 化物語」グッズの販売を開始いたします。




■スマスロ 化物語 図柄アクリルキーホルダー（赤7、青7、怪異）






「スマスロ 化物語」の図柄アクリルキーホルダーが登場！


ダイカット仕様のアクリルキーホルダーです♪



販売価格：各1,100円（税込）




■スマスロ 化物語 マルチマット(ひたぎ・暦パネル、ヒロインパネル)





「スマスロ 化物語」のマルチマットが登場！


インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪


販売価格：各3,980円（税込）




■スマスロ 化物語 Ｔシャツ




「スマスロ 化物語」のTシャツが登場！



販売価格：4,400円（税込）






■スマスロ 化物語 アクリルブロック


（阿良々木 暦、戦場ヶ原 ひたぎ、羽川 翼、忍野 忍(2種)、八九寺 真宵、千石 撫子、神原 駿河）





「スマスロ 化物語」のアクリルブロックが登場！


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：各1,100円（税込）




■スマスロ 化物語 推しキャラアクリルスタンド（6キャラ×ランダム5種）


（戦場ヶ原 ひたぎ、羽川 翼、忍野 忍、八九寺 真宵、千石 撫子、神原 駿河）




「スマスロ 化物語」のキャラクターアクリルスタンド。


ランダム封入のため全5種の中からどれが出るかはお楽しみ♪


※ランダム販売商品ため、複数お買い求め頂いても同じデザインのものが重複する場合や、ご希望のデザインのものが出ない場合もございます。予めご了承ください。


※ランダム販売商品となるため、商品不良以外の開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）




■スマスロ 化物語 木製お守り





「スマスロ 化物語」の木製お守りが登場！


刻印されたアツイ文字が勝利を引き寄せる…！？



販売価格：1,100円（税込）





詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。




■サミー商店オンライン紹介




　サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。

▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline




※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。