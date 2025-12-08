「スマスロ 化物語」グッズ販売開始のお知らせ
株式会社サミーネットワークスは、2025年12月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 化物語」グッズの販売を開始いたします。
■スマスロ 化物語 図柄アクリルキーホルダー（赤7、青7、怪異）
「スマスロ 化物語」の図柄アクリルキーホルダーが登場！
ダイカット仕様のアクリルキーホルダーです♪
販売価格：各1,100円（税込）
■スマスロ 化物語 マルチマット(ひたぎ・暦パネル、ヒロインパネル)
「スマスロ 化物語」のマルチマットが登場！
インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪
販売価格：各3,980円（税込）
■スマスロ 化物語 Ｔシャツ
「スマスロ 化物語」のTシャツが登場！
販売価格：4,400円（税込）
■スマスロ 化物語 アクリルブロック
（阿良々木 暦、戦場ヶ原 ひたぎ、羽川 翼、忍野 忍(2種)、八九寺 真宵、千石 撫子、神原 駿河）
「スマスロ 化物語」のアクリルブロックが登場！
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：各1,100円（税込）
■スマスロ 化物語 推しキャラアクリルスタンド（6キャラ×ランダム5種）
（戦場ヶ原 ひたぎ、羽川 翼、忍野 忍、八九寺 真宵、千石 撫子、神原 駿河）
「スマスロ 化物語」のキャラクターアクリルスタンド。
ランダム封入のため全5種の中からどれが出るかはお楽しみ♪
※ランダム販売商品ため、複数お買い求め頂いても同じデザインのものが重複する場合や、ご希望のデザインのものが出ない場合もございます。予めご了承ください。
※ランダム販売商品となるため、商品不良以外の開封後の返品・交換の対応は致しかねます。
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：1,100円（税込）
■スマスロ 化物語 木製お守り
「スマスロ 化物語」の木製お守りが登場！
刻印されたアツイ文字が勝利を引き寄せる…！？
販売価格：1,100円（税込）
詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。
■サミー商店オンライン紹介
サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。
▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。