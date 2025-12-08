佐川印刷株式会社

印刷・デジタルソリューションの佐川印刷（本社：京都府向日市、木下寧久代表取締役会長）は会社創立55周年を迎え、企業・団体様が業務をアウトソーシングするBPOを受託する事業を本格展開していきます。ECサイトの運営、24時間コールセンターなど様々な業務を受託し、顧客の成長と経営効率化に貢献していきます。



11月に55周年を迎えた佐川印刷は記念事業としてBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の受託を掲げ、可変分室型設備を備えた埼玉コンタクトソリューションセンター（越谷市）を稼働させました。紙の印刷にとどまらない情報加工カンパニーとして蓄積してきたデジタル技術を生かし、全国から次のようなBPOを受託していきます。

- DM、SNSなどの顧客コミュニケーションツールの企画、制作、管理- ECサイトの設計、商品管理、SEO対策、商品発送- AIを活用した止まらない顧客窓口（コールセンター）- カタログの権利調整含む編集、印刷- さまざまな申請・審査の事務局- アナログ資料の入力やデジタルアーカイブの作成

なお、当社が提供するBPO業務や物流分野でのDPS（デジタル・ピッキング・システム）業務では、個人情報や機密情報を取り扱う場面が多くあります。このためPMS（個人情報保護マネジメントシステム）を構築・運用し、プライバシーマークの付与を受けています。加えて、関東ブロックではISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の国際規格である ISO/IEC 27001:2022 の認証を取得しています。現在、本社ブロックにおいても、今年度中の認証取得を目指しております。

また、創立55周年を記念し、お客様・お取引先様をお招きし、12月9日（火）にホテルオークラ京都にて記念パーティーを開催いたします。これまで当社を支えてくださった皆様へ感謝をお伝えする場となるよう全社あげて準備を進めています。

▼木下寧久代表取締役会長のコメント

「BPO市場は国内で数兆円と言われます。埼玉CSCの竣工を機に、弊社の強みである印刷ソリューションとBPOを融合させた独自のサービスなどを展開し、成長市場の一翼を担っていきます。新事業は連結売り上げ1,000億円を実現するためのエンジンとしても期待しています」

【会社概要】

社名 佐川印刷株式会社（SAGAWA PRINTING CO.,LTD.）

本社住所 〒617-8588京都府向日市森本町戌亥5番地の3

代表番号 TEL. 075-933-8081 FAX. 075-934-0039

代表者 代表取締役会長 木下寧久 代表取締役社長 岡 伸夫

創立 1970年11月

資本金 1億円

従業員 1,903名（グループ会社含む）

業績年商 856億円（グループ会社含む）

URL https://www.spcom.co.jp/

埼玉コンタクトソリューションセンター（埼玉CSC）外観

【本件に関するお問い合わせ先】

佐川印刷株式会社 営業企画室（広報担当）

TEL:075-934-8010 E-mail: sp-eigyokikaku@spcom.co.jp