Hero Egg・メタ英会話・防災メタバースが「JAPAN DX Player AWARD」で3部門入賞

株式会社Meta Heroes

株式会社MetaHeroes（本社：大阪市、代表取締役：松石和俊）が運営する「Hero Egg」「メタ英会話」「防災メタバース」が、「JAPAN DX Player AWARD 2025」にて以下の3部門で入賞しました。

・民間部門（団体）：Hero Egg 第2位

・学校部門（団体）：メタ英会話 第3位

・防災部門（団体）：防災メタバース 第2位

今回の受賞は、MetaHeroesが取り組む「教育・防災・地域創生 × デジタル技術」の取り組みが、地域社会における活用可能性や実践性を評価されたものです。

■ JAPAN DX Player AWARDとは

JAPAN DX Player AWARDは、全国でDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む団体や企業、学校、自治体などを対象に、その取り組みを紹介・表彰するアワードです。

主催する「日本DX地域創生応援団」は、地域の課題解決や地域活性化に向けて、デジタル技術の活用を推進するために活動している組織です。

全国の自治体や企業との連携を図りながら、地域DXの支援、情報発信、人材育成などを行い、地域のデジタル活用を広げることを目的としています。

アワードでは、実践的なDXの取り組みや、地域・教育・暮らしに対して新しい価値を生み出す事例が紹介されており、応募者の活動を広く社会に発信する場となっています。

■ 受賞によって得られる価値

日本DX地域創生応援団が主催するアワードでの入賞は、地域DXや教育DXの分野における取り組みを社会に広く知ってもらう機会となり、以下のような効果が期待されます。

1. 取り組みの社会的認知の向上

2. 企業・団体・自治体との新たなつながりの創出

3. メディアや地域コミュニティへの発信機会の増加

4. 今後の連携や導入検討のきっかけづくり

■ 入賞した3プロジェクトの概要

【民間部門（団体）第2位】Hero Egg

AI・メタバース・XRなどを活用し、子どもから大人までが創造や挑戦に取り組める大阪・なんばパークスのDX教育スペース。地域から未来の学びを生み出す場として評価されました。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。 楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：https://line.me/R/ti/p/@280dhzzg

【学校部門（団体）第3位】メタ英会話

メタバース空間での英語コミュニケーションを通じて、子どもたちの主体性や国際的な発信力を育てる取り組みとして紹介されました。

【メタ英会話】について

「メタ英会話」は、言語学習とテクノロジー（ゲーム・メタバース）を融合させ、防災や観光など現代の社会課題の解決に貢献する新しい学びのかたちを提供するサービスです。

“リアルとバーチャルを行き来する”デジタルツイン型学習体験を通じて、子どもから大人までが学べる次世代型英会話教室「Hero Egg」とも連携し、地域・人・地球をつなぐ独自のエコシステムを構築しています。

▶公式LINE登録：

https://line.me/R/ti/p/@606izggv

【防災部門（団体）第2位】防災メタバース

災害シミュレーションをメタバースで体験し、親子・学校・地域が防災について学べる教育モデルとして注目されました。

【防災メタバース】について

当社の防災メタバースは、Unreal Editor for Fortnite（UEFN）、Roblox Studio、Minecraft等を活用したゲームメタバースを基盤に構築された“体験型の防災学習プログラム”で、子どもから大人までが災害時の行動を疑似体験しながら学べるコンテンツ群として展開しています。また、親子向けイベントや、日本に来ている外国人留学生などを対象とした体験会を通じて、多様な方々に防災メタバースに触れていただいております。

防災メタバースに関するお問い合わせ：info@meta-heroes.io

■ 代表取締役・松石和俊 コメント

株式会社Meta Heroes 代表取締役松石和俊

このたび、当社が取り組む3つのプロジェクトがJAPAN DX Player AWARDにて紹介・評価されたことを嬉しく思います。MetaHeroesは、テクノロジーを活用し、教育・地域・防災の分野で新しい価値を生み出すことを目指しています。今回の受賞を励みに、今後も地域の皆さまと共に、DXを通じた新しい挑戦を進めてまいります。

【株式会社Meta Heroes】

会社名：株式会社MetaHeroes

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F（eスタジアムなんば本店内）

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：https://meta-heroes.co.jp

X（旧Twitter）：https://x.com/metaheroes_100

公式LINE：https://lin.ee/K9vdyLx