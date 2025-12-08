1分間ノンストップの“ファンサ”タイムアタックゲーム「#全力ファンサ」本日発売

株式会社MOGURA ENTERTAINMENT

株式会社MOGURA ENTERTAINMENT（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：野村岳史）は、 “ファンサ”をテーマにした新作ボードゲーム「#全力ファンサ」を本日2025年12月8日に発売いたしました。

「#全力ファンサ」とは、1分間でどれだけ多くの“ファンサ”ができるかを競うタイムアタックゲーム。アイドルになりきって「指ハート」「ハイタッチ」などのファンサお題をこなしてファン（役）を沸かせ、最も多い得点を得たプレイヤーが勝者となります。

一番ファンサがよかったプレイヤーに渡される“神ファンサチップ”は得点が3倍！スピードだけではなく“神ファンサ”ができたかどうかが、勝負の命運を分けます。



エクストラルールとして、“王子様アイドル”や“お嬢様アイドル”、“オカンアイドル”になりきれる14種類のキャラ設定カードも用意。キャラ立ちしたアイドルにもチャレンジ！

【販売情報】

Amazonにて発売中

https://amzn.asia/d/fY6EOY6

【商品情報】

商品名：#全力ファンサ

販売価格：2,750円（税込）

サイズ（約）：約14×9.5×5cm

対象年齢：12歳以上

プレイ時間：5分～

プレイ人数：3～10人

内容物：【お題カード】・アクションカード72枚（36種各2枚）・質問カード15枚（15種各1枚）・ブランクカード5枚、【アクション一覧シート】1枚、【キャラ設定カード】14枚（11種各1枚＋ブランクカード3枚）、【神ファンサチップ】10枚（収納用ポリ袋2枚）、【説明書】1枚

ゲームデザイン：野村岳史（株式会社MOGURA ENTERTAINMENT）、デザイン・タイポグラフィ：かねこあみ、イラスト：グランピーちゃん