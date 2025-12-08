革靴買取専門店「LASTLAB」、LINEとHubSpotの連携運用を開始！パーソナライズされた買取体験を提供へ～行動データ×会話履歴の一元管理で、成約率と顧客満足度の最大化を図る～

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）が運営する革靴特化のリユースブランド「ラストラボ」は、高級革靴買取専門店「LASTLAB（ラストラボ）」は、LINE公式アカウントとHubSpotをシステム連携し、顧客接点情報の一元管理を開始しました。 これにより、お客様がお持ちの革靴ブランドや過去の利用状況に合わせた「最適なタイミング・内容」でのご案内が可能となり、査定から成約までの体験をスムーズにすることで、顧客満足度と買取成約率（CVR）の向上を目指します。

取り組みの背景と概要

中古革靴市場において、お客様は「いつ売るのが最適か」「自分の靴がいくらになるか」という不安を抱えています。LASTLABではこれまでもLINE査定を導入していましたが、画一的な案内になりがちで、個々のお客様のニーズ（特定のブランドへの興味や、売却の緊急度など）に十分に応えきれていない課題がありました。

今回の連携により、LASTLABのLINE公式アカウントでの「会話履歴（査定依頼のやり取り）」や、リッチメニューの「クリックデータ（興味のあるブランドやサービス）」をリアルタイムにHubSpot CRMへ集約。 お客様が「今、どのブランドの売却に関心があるか」「過去にどのような査定を受けたか」を一元管理し、担当者が瞬時に文脈を把握できる体制を構築しました。

■ 連携によるお客様へのメリットとポイント

1. 手間なくスムーズな「LINE完結型」の買取体験

LINE Messaging APIとLIFFの活用により、友だち追加から「画像送付による事前査定」「買取申込み」「集荷依頼」までをLINE上でシームレスに完結できるよう導線を整備しました。面倒な入力作業を極力減らし、スマホ一つで愛靴の価値を知ることができます。

2. 興味・関心に合わせた「ピンポイント」な情報提供

「オールデン（Alden）」や「ジョンロブ（John Lobb）」など、お客様が特定ブランドのページを閲覧したり、過去に査定に出した履歴がある場合、そのブランドの買取強化キャンペーンや相場高騰情報を自動で優先的にご案内します。興味のないブランドの情報を送ることなく、お客様にとって有益な情報だけをお届けします。

3. 査定待ちストレスの軽減と迅速な対応

会話やイベント発生をトリガーに、HubSpot上で自動的にタスク（チケット）を起票。専門バイヤーへの通知や、ステータス管理を自動化することで、査定結果をお待たせする時間を短縮しました。また、一次対応の品質基準（SLA）を設け、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを標準化しています。

■ 今後の展望

今後は、蓄積された「革靴の査定データ」と「顧客行動データ」を掛け合わせ、生成AIによる「簡易査定の自動化」や「次回売却時期の予測」への活用を進めてまいります。 例えば、過去の売却サイクルから「そろそろ靴の買い替え時期ではありませんか？」といった提案を行うなど、お客様の靴ライフサイクルに寄り添ったパートナーとしての価値を高めていきます。 テクノロジーの力で買取プロセスを効率化し、そこで生まれたリソースを「高価買取」という形でお客様に還元してまいります。

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

「革靴は、手入れをしながら長く履き込むことで価値が増す、持ち主にとっての“パートナー”のような存在です。だからこそ、その手放し時における体験も、単なる事務的な手続きではなく、一人ひとりの愛着に寄り添ったものであるべきだと考えています。

今回の連携によって、お客様が大切にされてきたブランドや、過去のやり取りの文脈を私たちが正しく把握し、まるで専属のコンシェルジュのように、必要な時に必要なご提案ができるようになりました。 テクノロジーによる業務効率化で生まれた時間とコストの余力は、接客の品質向上と、何より『買取価格』という形でお客様へ最大限還元してまいります。」

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

株式会社ストックラボは、革靴やお酒の販売・買取を中心に事業を展開するリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノをつなぎ、価値を再発見する」。

インターネットと実店舗の両輪で、必要な人に必要な一品を届けます。

東京の中古革靴専門店 LASTLAB（ラストラボ） を運営しています。

中古革靴の専門店『LASTLAB』では、オールデン／ジョンロブ／エドワードグリーン／クロケット＆ジョーンズ／チャーチ／ベルルッティ など名門ブランドの品揃えと、革靴の買取に対応。渋谷・原宿に実店舗、通販もご利用いただけます。

