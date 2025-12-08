好評を博した「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in 東京」を1日限定でオンライン配信

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）は、都内で開催し好評を博した「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in 東京」のオンライン配信版として、「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in 東京 -ONLINE配信版-（以下、本カンファレンス）」を2026年1月30日（金）に開催することを決定しました。これにより、リアル開催では参加が難しかった東京圏外の方も、HRトレンドの最前線を学ぶことが可能となります。

本カンファレンスは、2025年10月に都内で開催した「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in 東京」の人気講演を、1日限定でオンライン配信するものです。多くの参加者から好評いただいた基調講演をそのままご覧いただけるほか、現場ですぐに活用できるシステム活用ノウハウについても最新情報をお伝えします。

本カンファレンスにおける主な基調講演は下記のとおりです。

日清食品ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 濱瀬 牧子 氏

いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO 人事部門EVP 有沢 正人 氏

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄 氏

テーマ：濱瀬牧子氏 × 有沢正人氏 × 入山章栄氏

ヒトを活かして組織を動かす 人的資本経営”実践”時代の「求心力」戦略

概要：本セッションでは、日本を代表するリーディングカンパニーにおいて、企業文化の革新を軸に新たな事業開発の推進でリーダーシップを発揮する濱瀬氏と有沢氏にご登壇いただきます。モデレーターにはグローバルスケールでの人的資本経営に精通する入山章栄氏を迎え、人的資本経営の実践知をお話いただきます。

株式会社村田製作所 上席執行役員 管理本部 本部長 戸井 孝則 氏

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人 氏

株式会社morich 代表取締役 All Rounder Agent 森本 千賀子 氏

テーマ：村田製作所 戸井氏 × 曽山哲人氏 × 森本千賀子氏

科学する時代の「戦略的人材採用の実践」

概要：本セッションでは、プロフェッショナル3名の対話から、科学的アプローチに基づいた実践的な人材採用の哲学を探ります。戦略的な人材採用の実践と、その後の持続的成長を支える基盤構築に関する具体的なインサイトをぜひお持ち帰りください。

株式会社ディー・エヌ・エー ヒューマンリソース本部 本部長 菅原 啓太 氏

エール株式会社 取締役 篠田 真貴子 氏

株式会社 We Are The People 代表取締役 安田 雅彦 氏

テーマ：人材育成戦略2030バックキャストで導く 「いまと未来」の最前線

概要：本セッションでは、3名のスペシャリストが集結し、「適応と革新」を軸に、少し先の未来において目指す姿を具現化するバックキャストの思考から、人材育成の「いまと未来」を探求します。人材戦略を現場で実行する人事パーソンたちに向けて、次世代の組織を支えるための手法と革新への道筋を探ります。

株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高人事責任者(CHRO)

今井 のり 氏

株式会社メルカリ 執行役員CHRO 宮川 愛 氏

株式会社Momentor 代表取締役社長 坂井 風太 氏

テーマ：レゾナック 今井氏 × メルカリ 宮川氏 × 坂井風太氏

持続可能性を生み出す「レジリエントな基盤づくり」組織運営のベストプラクティス

概要：本セッションでは、モデレーターにDeNAでのキャリアを経て組織開発と人事戦略のプロフェッショナルとして活躍する坂井風太氏（Momentor 代表）を迎え、今井氏と宮川氏を含む3名の豊かな知見を踏まえたディスカッションを行います。「これからの組織づくり」のための具体的なアクションプランのヒントをお持ち帰りください。

講演内容、タイムテーブルの詳細は、特設サイトをご覧ください。

【HR FUTURE CONFERENCE 2025 in 東京 -ONLINE配信版-】開催概要

開催日：2026年1月30日(金)

場所：オンライン

参加費：無料・申込制

事前申込/特設サイトURL：https://event-page.jp/hrfc/2025autumn_online

※ 本カンファレンスで配信する基調講演は、2025年10月に実施した「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in 東京」における講演の録画です。講演内容は開催時のものです

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、インサイドセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、セールスエンゲージメントSaaS「BALES CLOUD」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

