【予約開始】手作りシフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.は、限定30セットの福袋『HAPPY BOX』を発売

シフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. は、2025年12月8日（月）より、30セット限定の福袋『HAPPY BOX』の予約販売を開始いたしました。

今回の福袋は、シフォンケーキのセット『CHIFFON HAPPY BOX』と、カッサータサンドのセット『CASSATA HAPPY BOX』の2種類をご用意。

2026年の新春は、バラエティ豊かな当店のスイーツが大切な方々との集いを一層華やかに彩ります。賑やかなひとときを心ゆくまでお楽しみください。





【2026年福袋ラインナップ】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83419/table/217_1_9706fb390f63b80b3a8af1c5b86859e5.jpg?v=202512081256 ]

※税込・送料込みの金額になります。



【お届け期間】

2025年12月26日(金)～2026年1月31日(土)

（2026年1月1日（木）～1月7日（水）のご到着指定できかねます）

『CHIFFON HAPPY BOX』\7,000(税込・送料込み）

『CHIFFON HAPPY BOX』＜シフォン・ハッピーボックス＞

シフォンケーキ好きに贈る、バラエティ豊かなセットです。

天面をキャラメリゼした香ばしいシフォンケーキ「Brulee」や、宇治抹茶を使用した「MATCHA CHIFFON」など、定番人気のシフォンケーキがメイン。さらに、ドライフルーツやナッツをふんだんに使用したパウンドケーキや、バター香るサブレも詰め合わせた、大満足のセットです。

『CASSATA HAPPY BOX』\5,500 (税込・送料込み）

『CASSATA HAPPY BOX』＜カッサータ・ハッピーボックス＞

イタリア発祥のチーズケーキ“カッサータ”を、香ばしいサブレでサンドした“カッサータサンド”が楽しめるボックスです。

定番プレーン、甘酸っぱいストロベリー、ほろ苦いチョコレートに加え、芳醇な香りのピスタチオ、濃厚なキャラメル、そしてこの夏大好評をいただき完売した夏季限定ピーチアールグレイの全６種類をご用意いたしました。様々なフレーバーをシェアして楽しめる、カッサータ尽くしのセットです。

【商品詳細】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83419/table/217_2_d2c806b6a7fc88c1203f556277227e8a.jpg?v=202512081256 ]





【手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.】

手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.

「だから美味しい、これがシフォン」

生地にひたむきに、クリームに一途に。

焼き続けて、たどり着いたしっとりふわふわの生地、

濃厚なのにやさしい口溶けのクリーム。

シンプルだからこそ、誠実な手仕事でていねいに作り上げました。

これこそが私たちが想う、最高のシフォンケーキです。

ひとくちで広がる私たちの最高が、あなたのHAPPY な時間に寄り添えたら。

<会社概要＞

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/