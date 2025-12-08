【大阪開催・IPO準備企業向け】「第39回 IPO勉強会」のお知らせ～2025年IPO審査の最新ポイントを専門家が徹底解説～

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、IPOを目指す経営者・CFOの方向けに、「第39回 IPO勉強会（リアル開催）(https://bridge-group.seminarone.com/ipostudy20251223/event)」を2025年12月23日（火）17:00より大阪にて開催いたします。





本勉強会は、IPO準備中（もしくはこれから準備される）の企業の社長やCFOの皆様にぜひご活用いただきたい勉強会となっており、他のオンラインセミナーなどではお話されていない”ここだけの話”なども聞くことができる貴重な場となっております。

セミナー開催概要

第39回 12月勉強会のテーマ

【無料】セミナー申し込みはこちら :https://bridge-group.seminarone.com/ipostudy20251223/event

「IPOを目指す企業に伝えたい：これからのIPO準備で重視されるポイント」

今回の勉強会では、IPO支援の第一線で活躍する専門家が、最新の審査傾向・上場準備のチェックポイントを徹底解説します。

＜主な内容＞

参加条件

共催会社

- N-1を繰り返す５つの要因- 上場審査での落とし穴- 2025年IPOのチェック・ポイント- グロースよりもスタンダード!?︎市場の選び方- 質疑応答・参加者交流- IPOを目指す企業に在籍中であること- 社長、CEO、代表取締役、CFO、CFO候補者※1社2名様まで- 守秘義務を順守することができる方- 営業行為は不可- 現地で参加できる方（オンライン配信は行っておりません）- 勉強会会場の写真撮影を行いますので、撮影をご了承いただける方※勉強会ご案内チラシなどに過去開催分としてお写真を掲載させていただく場合があります。※社長、CEO、代表取締役の方のご都合が合わない場合、CFOを含む同一社内の方に限り代理でご参加いただくことが可能です。

【主催】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

株式会社YFAF

S&W国際法律事務所



【共催】

株式会社プロネクサス

三菱UFJ信託銀行株式会社

野村證券株式会社

登壇者

PUBLIC GATE合同会社代表村田 雅幸

1991年より、27年間、証券取引所に勤務。2018年にパブリックに成長を目指す経営者とともに歩むパートナーとなることを目的に、PUBLIC GATE合同会社を設立。証券取引所時代は、2003年に執行役員に就任。2013年以降は、東京証券取引所の執行役員としてマザーズ市場などの上場推進業務に当たる。現在は約500社のIPOの上場誘致や上場審査の経験をもとに、IPOを志す経営者を対象とした会員制のコミュニティーの運営と支援を行う。

株式会社YFAF代表取締役好永 尚平

現職・起業←取締役CFO←起業(7年経営+延べ約100名雇用+EXIT)←投資銀行(PEファンド)←税理士。 YFAFでは、IPOを専門とした経理の業務受託、上場企業の経営顧問(企業価値向上)、社外取締役、IPO顧問、IPO勉強会など行う。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社執行役員 / 公認会計士中山 博行

大手製造メーカーでの経理業務、大手監査法人での会計監査、大手会計系コンサルティングファームでの管理部門強化支援の経験により、成長段階にある企業の管理部門を熟知する。モットーはクライアントの思いを大切にしつつクライアントとすべての関係者が納得できる解を追求すること。

S&W国際法律事務所マネージング・パートナー/弁護士藤井 宣行

弁護士登録後、主に企業法務の経験を積んだ後、中国・上海に留学し、現地大手法律事務所（金杜【King & Wood Mallesons】律師事務所上海オフィス、常在国際法律事務所（台湾）等）で現地のプラクティスに従事。 帰国後、企業法務、及び、グレーターチャイナを中心とした渉外法務に従事しつつ、ベンチャー・スタートアップ支援に注力。IPOにも多く関与。 ナッシュ株式会社社外監査役。

参加申込方法

以下URLよりお申し込みいただけます。

https://bridge-group.seminarone.com/ipostudy20251223/event/(https://bridge-group.seminarone.com/ipostudy20251223/event/)

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

