アメリカ野球殿堂入り記念「イチロープレミアムフィギュア」12月12日(金)正午よりJ SPORTSオンラインショップにて予約開始！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷 一郎、以下「J SPORTS」 ※1)が運営する通販サイト「J SPORTSオンラインショップ」では、2025年12月12日（金）正午よりイチロー氏の2025年アメリカ野球殿堂入りを記念した『2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア』（発売元：株式会社エンスカイ）の予約申込受付を数量限定で開始いたします。イチロー氏の打席に立つ姿、一点を見据える眼差し、全身にみなぎる集中力が伝わる、‘’唯一無二のフィギュア‘’です。

各メーカーの全面協力により、バット、バッティンググローブ、エルボーガード、スパイク、リストバンド。すべてのアイテムを実物と同一の仕様・デザインで再現。MLB通算安打数と同じ3,089体限定。すべてシリアルナンバー入りとなっております。細部まで緻密に再現された立ち姿。筋肉の張り、背中のライン、集中した眼差しそのすべてを極限まで追求。ファンの記憶に刻まれた“イチロー氏の美しい構え” この完成度、このこだわり。まさに、世界に一つの「真のイチロー・フィギュア」です。

＜商品概要＞

■2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア

・販売価格：44,000円（税込）

・予約期間：2025年12月12日（金）正午～2026年2月24日（火）

・お届け ：2026年7月中旬予定

・商品内容：フィギュア本体 /専用台座

・発売元 ：株式会社エンスカイ

・販売ページ ：J SPORTSオンラインショップ

https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB251201001/

商品イメージ

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

・サイズ（約）：幅27.5×奥行16.5×高さ38.7cm（台座・バット含む）

・重さ（約） ：2,400g（台座含む）

・素材 ：【フィギュア】ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、スチール

【台座】ポリストーン、ポリエステル、スチール 【プレート】スチール

・対象年齢 ：15歳以上

・その他 ：3,089体限定

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

National Baseball Hall of Fame trademarks and copyrights are used with permission of the National Baseball Hall of Fame and Museum, Inc. Visit: BaseballHall.org

※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。