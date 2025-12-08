山代温泉観光協会へデジタルクーポン「Giftpad coupon」を導入

株式会社ギフトパッド

企業や自治体のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下 ギフトパッド）は、石川県・山代温泉観光協会（所在地：石川県加賀市）が実施する“山代温泉開湯1300年「しあわせを湧かして」”キャンペーンにおいて、デジタルクーポンサービス「Giftpad coupon」が採用されたことをお知らせいたします。

■「Giftpad coupon」採用のポイント

「Giftpad coupon」は、企業や店舗専用のクーポンサイトを提供し、手間なくデジタルクーポンを導入・運用できるサービスです。

- 地域内消費を促す「複数券」形式での提供

今回のキャンペーンでは、山代温泉の宿泊プランに1,000円の3枚綴りクーポン（計3,000円分）として「Giftpad coupon」が採用されました。これにより、利用者は温泉街の複数店舗でクーポンを使用する動機が生まれ、お土産店、飲食店、日帰り入浴施設などでの地域内消費の促進と回遊性の向上が期待されます。

- 利用データによる効果検証と施策改善

「Giftpad coupon」の管理画面では、どのクーポンが、いつ、どこで利用されたかなどの利用実績を簡単に取得・把握することが可能です。これにより、山代温泉観光協会様は、キャンペーンの効果を正確に検証し、今後の観光施策にデータを活用していただくことができます。

- お客様・店舗双方の利用負担軽減

お客様はアプリのダウンロードやアカウント登録が一切不要で、配布されたQRコードまたはURLから簡単にクーポンを受け取れます。店舗側も複雑な登録作業なく、店頭で利用クーポンの確認とサービス提供を行うことができます。

■今後の展開

ギフトパッドは、「気持ちの繋がりを、テクノロジーで紡ぐ」というビジョンのもと、今後も「Giftpad coupon」をはじめとする各種DXソリューションを通じて、地方自治体や企業の課題解決と地域経済の活性化に貢献してまいります。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

顧客とのリレーション構築やセールスプロモーション、地域活性化など様々な課題や用途に応じたソリューションサービスを数多くご用意しています。 お客様の本質的な課題に対して、最適なソリューションを提案するだけでなく、ソリューションサービス同士を組み合わせることや、ソリューションサービス自体をお客様の課題に合わせて改良するなど最適な仕組みをプロデュースします。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング4階

設立年月日：2011年12月

資本金： 125百万円（2025年5月末現在）

コーポレートサイト：https://giftpad.co.jp/