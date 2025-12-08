メゾピアノから『アナと雪の女王』の世界観をたっぷりと詰め込んだデザインのスペシャルアイテムが2025年12月13日(土)より発売！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区芝公園、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇)が展開するブランド「mezzo piano(メゾ ピアノ)」より、Disneyの大人気作品『アナと雪の女王』デザインのスペシャルアイテムを2025年12月13日(土)より発売いたします。全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にてお取り扱いいたします。

エルサ/ポンチョ/\23,980(税込)アナ/ポンチョ/\22,880(税込)

憧れの「エルサ」「アナ」をイメージしたポンチョは、雪のモチーフやキャラクターのシルエットを刺しゅうで表現し、メゾピアノらしく上品に仕上げました。

裏地にもこだわり、キャラクターが描かれたデザインになっています。

エルサ/ワンピース/\22,880(税込)アナ/ポンチョ/\22,880(税込)

憧れの「エルサ」「アナ」をイメージしたドッキングワンピースは、

チュールを重ねてボリュームのあるシルエットを作りドレス感をアップ♪

スカート部分や胸元には、雪やキャラクターのモチーフを刺しゅうで表現しました。

発売詳細

■店舗販売開始日

2025年12月13日(土)

全国のメゾ ピアノ直営店

※一部アイテムは展開店舗限定で販売となりますので、詳しくは公式インスタグラムをご確認ください。

https://www.instagram.com/mezzopiano_official/

■オンラインショップ

2025年12月13日(土)

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/11/

mezzo piano(メゾ ピアノ)

女の子が誰よりも可愛くなれる、ロマンティック＆スウィートなテイストのブランド。カジュアルウェアからフォーマルドレスまで幅広く展開。対象：0～９歳サイズ：50～140cm

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



- 40th Anniversary -

2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx