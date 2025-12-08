「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズ販売開始のお知らせ
株式会社サミーネットワークスは、2025年12月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズの販売を開始いたします。
■e 北斗の拳11 暴凶星 ホログラムアクリルキーホルダー
「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラムアクリルキーホルダーが登場！
「暴凶星」ロゴがキラキラ光るホログラム仕様！
販売価格：1,500円（税込）
■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルカード（ケンシロウ）
■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルカード（ラオウ）
「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルカードが登場！
激闘を繰り広げる兄弟のアツいデザインとなっております♪
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：各1,100円（税込）
■e 北斗の拳11 暴凶星 パーカー
「e 北斗の拳11 暴凶星」のパーカーが登場！
拳王軍マーク・暴凶星ロゴの入ったワンポイントでかっこいいデザインです♪
販売価格：8,800円（税込）
■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルスタンド（ランダム9種）
「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルスタンドが登場！
北斗四兄弟、ユリア、強敵達が勢ぞろい！
※ランダム全9種になります。
※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：1,100円（税込）
■e 北斗の拳11 暴凶星 ホログラム缶バッジ（ランダム10種）
「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラム缶バッジが登場！
北斗四兄弟と強敵たちがホログラム仕様で豪華なデザインです♪
※ランダム全10種（内2種シークレット）になります。
※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。
販売価格：550円（税込）
■e 北斗の拳11 暴凶星 キャラぴた マルチプリント
「 e 北斗の拳11 暴凶星」のキャラぴた マルチプリントが登場！
筐体に散りばめられた暴凶星さながらのデザインを、お手元の私物に貼り付けられます！
販売価格：1,650円（税込）
詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。
■サミー商店オンライン紹介
サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。
▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline
