「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、2025年12月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズの販売を開始いたします。

■e 北斗の拳11 暴凶星 ホログラムアクリルキーホルダー

「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラムアクリルキーホルダーが登場！

「暴凶星」ロゴがキラキラ光るホログラム仕様！

販売価格：1,500円（税込）

■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルカード（ケンシロウ）

■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルカード（ラオウ）

「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルカードが登場！

激闘を繰り広げる兄弟のアツいデザインとなっております♪

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：各1,100円（税込）

■e 北斗の拳11 暴凶星 パーカー

「e 北斗の拳11 暴凶星」のパーカーが登場！

拳王軍マーク・暴凶星ロゴの入ったワンポイントでかっこいいデザインです♪

販売価格：8,800円（税込）

■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルスタンド（ランダム9種）

「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルスタンドが登場！

北斗四兄弟、ユリア、強敵達が勢ぞろい！

※ランダム全9種になります。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：1,100円（税込）

■e 北斗の拳11 暴凶星 ホログラム缶バッジ（ランダム10種）

「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラム缶バッジが登場！

北斗四兄弟と強敵たちがホログラム仕様で豪華なデザインです♪

※ランダム全10種（内2種シークレット）になります。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。

販売価格：550円（税込）

■e 北斗の拳11 暴凶星 キャラぴた マルチプリント

「 e 北斗の拳11 暴凶星」のキャラぴた マルチプリントが登場！

筐体に散りばめられた暴凶星さながらのデザインを、お手元の私物に貼り付けられます！

販売価格：1,650円（税込）

詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。

■サミー商店オンライン紹介

サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。



▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/

▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline

