「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、2025年12月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズの販売を開始いたします。





■e 北斗の拳11 暴凶星　ホログラムアクリルキーホルダー







「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラムアクリルキーホルダーが登場！
「暴凶星」ロゴがキラキラ光るホログラム仕様！



販売価格：1,500円（税込）




■e 北斗の拳11 暴凶星　アクリルカード（ケンシロウ）


■e 北斗の拳11 暴凶星　アクリルカード（ラオウ）





「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルカードが登場！


激闘を繰り広げる兄弟のアツいデザインとなっております♪


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：各1,100円（税込）




■e 北斗の拳11 暴凶星　パーカー







「e 北斗の拳11 暴凶星」のパーカーが登場！


拳王軍マーク・暴凶星ロゴの入ったワンポイントでかっこいいデザインです♪



販売価格：8,800円（税込）




■e 北斗の拳11 暴凶星　アクリルスタンド（ランダム9種）







「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルスタンドが登場！


北斗四兄弟、ユリア、強敵達が勢ぞろい！
※ランダム全9種になります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）




■e 北斗の拳11 暴凶星　ホログラム缶バッジ（ランダム10種）







「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラム缶バッジが登場！


北斗四兄弟と強敵たちがホログラム仕様で豪華なデザインです♪


※ランダム全10種（内2種シークレット）になります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。



販売価格：550円（税込）




■e 北斗の拳11 暴凶星　キャラぴた　マルチプリント







「 e 北斗の拳11 暴凶星」のキャラぴた　マルチプリントが登場！


筐体に散りばめられた暴凶星さながらのデザインを、お手元の私物に貼り付けられます！



販売価格：1,650円（税込）





詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。




■サミー商店オンライン紹介




　サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。

▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline




※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。