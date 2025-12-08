鬼はそと、福はプチ♪手軽に節分体験！新発売「プチロル＜節分パック＞」

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「プチロル＜節分パック＞」を12月15日（月）より全国で発売します。



■商品名


「プチロル＜節分パック＞」




■商品の特長


１.手のひらにのるサイズのテトラパッケージでたべきりサイズ！


２.一味で食べても、組み合わせて食べても楽しい3種類のアソートです。


３.大豆の香ばしさがたまらない〈きなこ〉は節分限定。


４.ご家族、ご友人ともシェアしやすい♪





※個包装のデザインはランダムに封入されます。




■規格


1袋　72g (9g×8袋）



■発売日


12月15日（月）


※チロルチョコ公式オンラインショップ：12月15日（月）より販売予定


　公式オンラインショップ　：https://shop.tirol-choco.com/



■価格


324円（税込参考価格）



※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。


※個包装のデザインはランダムに封入されます。



【チロルチョコ株式会社とは】


1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



