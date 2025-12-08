舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内チケット先行＆「DMMプレミアム」会員向けチケット先行の申し込み受付スタート
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、DMMグループの合同会社EXNOAが開発・運営、株式会社ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～」につき、『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内チケット先行ならびに、「DMMプレミアム」会員向けチケット先行の申し込み受付を開始いたしました。
条件を満たした方は、『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内チケット先行ならびに「DMMプレミアム」会員向けチケット先行の両先行ともにご応募が可能です。
◆『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内チケット先行
刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にて、特定の条件を満たした方が申し込むことのできるチケット先行です。
チケット先行エントリー受付期間：
2025年12月8日(月)12:00～2025年12月15日(月)23:59
『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内チケット先行からの申し込み詳細は特設サイトにてご確認ください。
https://info.tv.dmm.com/special/stage-toukenranbu/guden2/
【『刀剣乱舞ONLINE』とは？】
名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士(とうけんだんし)」。あなたは彼らを率いる「審神者(さにわ)」となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！ 様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。
累計ユーザー数1,400万突破！
公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/
▼公式Xアカウント
刀剣乱舞ONLINE【運営】（@TOUKEN_STAFF）：https://x.com/TOUKEN_STAFF
刀剣乱舞-本丸通信-【公式】（@tkrb_ht）：https://x.com/tkrb_ht
▼LINE公式アカウント
刀剣乱舞ONLINE【公式】https://lin.ee/1Msu7fb
▼『刀剣乱舞ONLINE』の登録/ダウンロードはこちら
PCブラウザ版：http://games.dmm.com/detail/tohken/
App Store版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1044505314?mt=8
Google Play版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.touken
◆「DMMプレミアム」チケット先行
月額550円（税込）（※）で総合動画配信サービス「DMM TV」の見放題作品視聴やDMMの各種サービスをお得に利用できる「DMMプレミアム」の会員だけが申し込むことのできるチケット先行です。
※App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります
申込条件：
DMMプレミアム会員であること
※チケット先行期間中にDMMプレミアムへ新規会員登録された方も申し込み対象です。
チケット先行エントリー受付期間：
2025年12月8日(月)12:00～2025年12月15日(月)23:59
「DMMプレミアム」チケット先行からの申し込み詳細は特設サイトにてご確認ください。
https://info.tv.dmm.com/special/stage-toukenranbu/guden2/
◆公演公式サイト
公演に関する詳しい情報は公式サイトをご覧ください。
舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～
公式サイト：https://stage-toukenranbu.jp/stage/
公式X：https://x.com/stage_touken
■「DMMプレミアム」について
「DMMプレミアム」は、月額550円（税込）（※）で総合動画配信サービス「DMM TV」を含むDMMの各種エンタメサービスを、横断的かつお得に楽しめるサブスク会員システムです。
※App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります
DMMプレミアムについて：https://premium.dmm.com/detail/about/
特典一覧：https://premium.dmm.com/benefit/
■合同会社DMM.comについて
会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2025年2月時点
企業サイト：https://dmm-corp.com/
プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/
公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/