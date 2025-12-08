ギフトパッド、Amazonビジネス API活用でギフトプラットフォームを進化

株式会社ギフトパッド

株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下ギフトパッド）は、Amazonが提供するAmazonビジネスAPIを活用し、商品データベースの連携・拡大および配送・運用プロセスの効率化に向けた取り組みを推進してまいります。

本連携により、法人・個人事業主向けのEコマースであるAmazonビジネス上の商品情報（在庫・説明・画像など）をリアルタイムに取得し、ギフトパッドのカタログラインナップの拡充と、より最新・高品質な商品提供が可能になりました。また、Amazonの配送関連データの自動連携を通じて、従来の運用負荷を軽減し、より迅速でスムーズなギフト体験を提供いたします。

ギフトパッドは、企業・自治体・団体向けにギフトを通じたコミュニケーションを支援しており、本取り組みはその提供価値をさらに拡大するものです。今後も外部サービスとのデータ連携やAPI活用を積極的に推進し、ギフトを媒介とした新しい顧客体験とマーケティング価値の創出を目指してまいります。

■連携の概要

- 商品データベースの連携による商品ラインナップの拡充AmazonビジネスAPIを活用し、在庫・商品仕様・画像などの情報を取得。 これにより、Giftpad Platformへ追加し、Amazonのデータベースを活用できるようになりました。- 配送・運用プロセスの効率化APIを通じて注文および配送データを連携することでリードタイムの短縮と運用負荷の軽減を実現しています。

■今後の展望

ギフトパッドは今回のAmazonビジネスAPI連携を皮切りに、外部サービスとのデータ連携をさらに拡大してまいります。今後は、購買データ分析やレコメンデーション機能などを強化し、企業のLTV向上を支援するギフトマーケティングプラットフォームへと進化を続けていきます。

Amazon、Amazonビジネスおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■株式会社ギフトパッド 会社概要

代表者：代表取締役 園田 幸央

本社所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング 4階

設立年月日：2011年12月

サービスサイト：https://giftpad.co.jp/(https://giftpad.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251208_release)