老舗蔵元が太鼓判を押す“本物の地元”を紹介 「Sakenomy」アプリ、大幅リニューアル

株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY

株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY（本社：東京都港区、代表取締役：中田英寿）は、日本酒アプリ「Sakenomy」を大幅にアップデートし、全国の酒蔵が自ら推薦する宿泊施設・飲食店・地域の逸品を検索できる新機能をリリースいたしました。

100年、200年とその土地に根ざし、地域の宿や飲食店と深くつながる酒蔵だからこそ知る“本物の地元”。今回のアップデートにより、Sakenomyは日本酒アプリから、旅行・食・地域体験のガイドとしても使える“地域の真価に触れるアプリ”へと進化しました。

▪️Sakenomyについて

国内のみならず海外でも関心が高まる日本酒の「読めない、覚えられない」を解決するために開発されたアプリ。

全国1,300軒を超える酒蔵や数万を超える日本酒情報を網羅し、酒蔵と消費者をつなぐ日本酒専門アプリです。飲んだ日本酒の記録を簡単につけられるほか、"酒蔵直伝"のおすすめの飲み方やフードペアリング情報をはじめ、酒蔵がおすすめする全国各地の飲食店や宿泊施設まで充実したコンテンツを発信しています。 さらに、日本酒オンラインショップ「Sakenomy Shop」とも連動し、お気に入りの日本酒をその場で購入も可能です。

Sakenomy：https://www.sakenomy.jp/

▪️ なぜ酒蔵のおすすめが「旅の指標」になるのか

日本には、世界でも類をみないくらい、数百年という長きにわたり続く酒蔵が各地に点在しています。酒蔵はその地域で数百年にわたり商売をし、地域を守り続けてきた、いわば「地域の生証人」。

長い歴史の中で育まれた信頼関係を持つ酒蔵だからこそ、観光ガイドや口コミサイトでは分からない、本当に価値ある地元の店・宿を知っています。

Sakenomyには、そんな“地元のプロ”の推しスポットが詰まっています。

「時を醸す者が選ぶ、本物だけを届けたい」「土地と共に生きてきた蔵元だから分かる、本当の良さを知ってほしい」

その想いを、アプリを通じて全国へ届けます。

▪️新機能のポイント- 酒蔵おすすめの“宿・飲食店”検索- - 老舗酒蔵の太鼓判つきの宿・レストランを掲載- - 旅の計画に使えるほか、酒蔵を起点とした周遊観光を促進→ 自分が好きなお酒を造る酒蔵のお薦めの飲食店・宿は必ず自分の好みに合うはず！- 酒蔵おすすめの“逸品”検索- - 地元を知る酒蔵だからこそ、地元の美味しい”おつまみ”を知っている。- - また、おつまみを肉・魚・発酵食品などカテゴリから簡単検索可能。→ 地域食材の魅力を発見し、特産の価値向上に貢献

▪️公開データ（2025年12月時点）[表: https://prtimes.jp/data/corp/87272/table/16_1_51395892c7ad3b1d0ca535b1d75348bd.jpg?v=202512081256 ]

※今後も随時データを拡充予定

▪️Sakenomyは「日本酒アプリ」から“旅アプリ”へ

今回のリニューアルでSakenomyは、日本酒好きはもちろん、旅行好き・食好き・温泉好きまで幅広いユーザーが楽しめる“地域体験アプリ”へと進化しました。

酒蔵の目で紡がれた地元の本物を知ることで、旅はもっと豊かに、もっと深く。

これまで出会えなかった地域の魅力に触れる、新しい旅が始まります。

▪️Sakenomy概要

タイトル：Sakenomy

カテゴリ：フード／ドリンク

対応機種：iOS 16.0以降、Android 7.0以降

言語：日本語、英語

価格：無料

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id917958935

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mti.sakenomy