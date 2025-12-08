「ざつ旅」石坂ケンタも熱烈応援！『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』第2巻「探遊の公都編」 2026年1月7日発売

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、DREノベルス『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』（著／関村イムヤ、イラスト／市丸きすけ）の第２巻「探遊の公都編」を2026年1月7日に発売いたします。これに際し、アニメも人気を博した『ざつ旅-That's Journey-』の石坂ケンタ先生より、応援コメントと描き下ろしイラストをいただきましたのでご紹介いたします。

『ざつ旅-That's Journey-』石坂ケンタ先生 応援コメント&描き下ろしイラストが到着！

第３回ドリコムメディア大賞で《金賞》を受賞した『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』は主人公ハイリの旅を情景を交えて緻密に描く唯一無二の異世界バケーション・ファンタジーです。『ざつ旅-That's Journey-』とは「ゆるい旅」といった共通のテーマを持つ本作。石坂ケンタ先生より、主人公ハイリの旅への情熱に共感いただいたメッセージと応援イラストを頂戴しました。

《石坂ケンタ先生 応援コメント＆描きおろしイラスト》

馬車が有っても歩きたいので歩く、という気概！

いいぞ！もっと！もっとどんどん歩いてくれ！

見せてくれハイリさん！！異世界街道歩き旅の情景を！！

『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした』 刊行情報

《2026年1月7日（水）発売》

◆第３回ドリコムメディア大賞《金賞》受賞◆

『勇者のオマケだったので、異世界を自由に旅することにした2～探遊の公都編～』



著／関村イムヤ イラスト／市丸きすけ

定価／1,650円（本体1,500円＋税）

判型／四六判

レーベル／DREノベルス

発行／ドリコム

鉄の国がもたらす、魔法と遊びの数々――

仲間（パーティー）はいらない、孤独を楽しむ異世界バカンス第2弾。

巻き添えで召喚された異世界を自由に旅することになった、孤独好きな会社員のハイリ。次なる目的地、鉄と蒸気の国・クバルティア帝国へ向かった彼女は、猫精霊フィーシスの言葉で他人との距離感について考えながらも、一人旅を楽しんでいた。

魔術師見習いの姉弟に魔術を教えてみたり。遺跡探索で異世界の歴史を学んでみたり。大樹に築かれた郷で、現地の少女とグライダー大会の優勝を目指してみたり！

そんな数々の出会いを経た先、魔王の影響による緊急事態を前に、苦手な協力戦（レイド）に臨むことになってしまい……!?

DREノベルスとは

「きみの“期待を超える”おもしろさ」

ドリコムが贈るライトノベルレーベル。アニメ化も発表された本格ダークファンタジー『ブレイド&バスタード』や『エリスの聖杯』をはじめ、『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』など、ジャンルに縛られない幅広い作品をリリース。

◆DREノベルス：https://drecom-media.jp/drenovels

