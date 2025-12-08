「HORIPRO ACTORS “HOUSE” ～ホリアくん、誤作動中。～」メインビジュアル解禁＆本日12/8（月）18:00～チケット先行受付スタート！

株式会社ホリプロ

「HORIPRO ACTORS “HOUSE” ～ホリアくん、誤作動中。～」メインビジュアル

ホリプロ所属の若手俳優らによるスペシャルイベント「Horipro Actors Live」の特別企画として「HORIPRO ACTORS “HOUSE” ～ホリアくん、誤作動中。～」の開催が決定。

タイトルおよびメインビジュアルが本日公開された。

本イベントの舞台となるのは、21人のホリアクメンバーが暮らす寮「ホリアクハウス」。

彼らの日常を支えるAIロボット・通称“ホリア君”に突如異変が発生し、寮内は大混乱に-。

観客は、時に寮の“住人たちの部屋をのぞき”、時にキャストと一体になって真相解明に挑む、没入型の【イマーシブ風舞台】を予定している。

公開されたメインビジュアルでは、寮の各部屋の窓からホリアクメンバーがリラックスした家着姿で顔をのぞかせ、普段のステージとは異なる“素”の表情を魅せる仕上がりとなった。

さらに、出演者全員によるお見送り会の実施も決定！

チケットは本日12月8日（月）18:00より、FC・出演者先行販売が開始される。

公演概要

【イベント名】

HORIPRO ACTORS “HOUSE” ～ホリアくん、誤作動中。～

【日程】

2026年3月7日(土)・8日(日)

【公演時間】＜全3公演＞

7日(土) 夜公演：開場17:00／開演18:00

8日(日) 昼公演：開場13:00／開演14:00

8日(日) 夜公演：開場17:00／開演18:00

【会場】

品川ステラボール

（〒108-0074 東京都港区高輪4丁目10-30）

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/stellarball/

【出演者(※五十音順）】

※公演ごとに出演者が異なりますのでご確認ください。

● 7日(土) 夜公演

石原颯也 / 絃瀬聡一 / 皆藤空良 / 樫尾篤紀 / 小西詠斗 / 駒木根葵汰 / 佐藤倖斗 / 島村龍乃介 / 橘優輝 / 西野遼 / パース・ナクン / 樋口幸平 / 日向亘 / 藤田ハル

● 8日(日) 昼公演

石原颯也 / 皆藤空良 / 樫尾篤紀 / 金子隼也 / 小西詠斗 / 駒木根葵汰 / 島村龍乃介 / 藤田ハル /

WATWING（古幡亮 / 鈴木曉 / 高橋颯 / 八村倫太郎 / 桑山隆太 / 福澤希空）

● 8日(日) 夜公演

絃瀬聡一 / 金子隼也 / 佐藤倖斗 / 橘優輝 / パース・ナクン / 樋口幸平 / 日向亘 /

WATWING（古幡亮 / 鈴木曉 / 高橋颯 / 八村倫太郎 / 桑山隆太 / 福澤希空）

チケット情報

1階席／2階席 全席指定（特典付き）：14,000円（税込）

☆各回お見送り会の実施を予定しております☆

※1申込につき最大4枚まで（複数公演申込可）

※4歳以上チケット必要（3歳以下膝上可）

※出演者は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

※出演者変更に伴う公演変更・払い戻しはいたしかねますので、何卒ご了承ください。

●車椅子席ご利用希望の方へ

12月14日までにホリプロFC（fanclub@horipro.co.jp）へご連絡ください。

車椅子ご本人1名＋同行者1名まで（要チケット）。

チケット受付スケジュール

【FC／出演者先行】（抽選）

受付期間：12月8日（月）18:00～12月14日（日）23:59

当選発表・入金期間：12月24日（水）18:00～12月28日（日）23:59

発券開始：2026年2月7日（土）10:00～

●ファンクラブ先行受付（抽選）

＜石原颯也＞ https://sp.horipro.jp/

＜絃瀬聡一＞ https://sp.horipro.jp/

＜金子隼也＞ https://shunyakaneko.com

＜小西詠斗＞ https://eito-konishi.com/

＜駒木根葵汰＞ https://www.fansnet.jp/kiitomo

＜西野遼＞ https://fanicon.net/fancommunities/6412

＜パース・ナクン＞ https://perthnakhun.bitfan.id/

＜樋口幸平＞ https://kouheihiguchi.fanpla.jp/

＜日向亘＞ https://wataruhyuga.fanpla.jp/

＜WATWING＞ https://watwing.com/

●出演者先行受付（抽選）

＜皆藤空良＞ https://horipro-digital-entertainment.co.jp/artist/kaito_sora/

＜樫尾篤紀＞ https://www.horipro.co.jp/kashioatsuki/

＜佐藤倖斗＞ https://www.horipro.co.jp/satoyukito/

＜島村龍乃介＞ https://www.horipro.co.jp/shimamuraryunosuke/

＜橘優輝＞ https://www.horipro.co.jp/tachibanayuki/

＜藤田ハル＞ https://www.horipro.co.jp/fujitaharu/

【一般販売】（先着）

2026年2月7日（土）10:00～2026年3月5日（木）23:59

Horipro Actors Liveとは

ホリプロ所属の若手俳優やアーティストが、歌やダンスなど、普段は見せない一面を披露する1夜限りの特別イベント。通称「ホリアク」。

第1回は2022年3月30日、第2回は2023年1月22日、第3回は2024年2月17日、2025年2月11日に第4回が開催され、いずれも多くのファンから熱い支持を受けた。

ライブパフォーマンスやトークショー、オリジナルコントなどイベントごとに異なる企画が展開され、俳優たちの新たな魅力を引き出す場として人気を博している。今回は「イマーシブ風舞台」企画として開催！

公式情報

【公式サイト】https://stellacasting.jp/news/3566/

【Instagram】https://www.instagram.com/horiproactorslive/

【X（旧Twitter）】https://x.com/horipro_hal

【TikTok】https://www.tiktok.com/@horiproactorslive

主催・制作・協力

主催：株式会社ホリプロ

制作：株式会社ホリプロ／株式会社ステラキャスティング

協力：ホリプロデジタルエンターテインメント

お問い合わせ

【イベントに関するお問い合わせ】

株式会社ステラキャスティング

TEL：03-3490-5225（平日11:00～17:00）

MAIL：info@stellacasting.jp

【チケットに関するお問い合わせ】

ホリプロファンクラブ：fanclub@horipro.co.jp