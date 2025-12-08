【導入事例】AIスカウトサービス導入後、他社にはない伴走型支援で採用効率が劇的に改善した事例を公開

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、AIスカウトサービス「RecUp」の導入いただいた株式会社エコスマート様のインタビュー記事を公開しました。

本インタビュー記事では、「他社は採用できているのに自社だけ承諾ゼロ」「どんなプロフィールに送るべきか分からない」「代理店からのフォローがなく改善が進まない」といった、スカウト運用のノウハウ不足が生む採用停滞の課題が、AIスカウト「RecUp」によってどのように解消されたのかを解説しています。

特に、成果が出ず手探りで運用していた状況から、導入後はオファー承諾数が着実に増加し、朝6時更新の満枠学生にもアプローチできるようになった点は大きな変化です。AIによる自動送信・最適な送信タイミング・丁寧で自然な文章生成によって、「承諾率向上」「アプローチ量の最大化」「採用認知の強化」を実現したプロセスも紹介しています。

また、「150～200時間分の作業を十数万円で任せられる」「CSが数字の変化を見て先回りで提案してくれる」といった導入の決め手や、実際に感じた「AIなのに丁寧で自然すぎる文章」というリアルな驚きの声を通して、RecUpの“ツールに留まらない価値”にも触れています。

採用専任がいない企業、兼務で採用を進めている体制、スカウトの量と質をどう両立すべきか悩む企業にとって、限られた工数でも成果を最大化するための実践的な学びが詰まった事例となっています。

■本インタビューの概要

他社は採用できているのに自社は…──ノウハウ不足が生んだ“承諾ゼロ”の壁

スカウト運用の知見がなく、どの学生に送るべきか・どんな文章が最適か判断できず、成果が出ない状態が続いていた。他社はOfferBoxで採用が進んでいるのに、自社は承諾ゼロ。

代理店からのフォローも少なく、改善の糸口がつかめないまま採用活動が停滞していた。

“手が届く価格”と“寄り添うサポート”が導入の決め手に

月十数万円で150～200時間分の作業を任せられるコストメリットに加え、CSが付き定期的にヒアリング・改善提案をしてくれる安心感が大きな決断材料に。また、AIの文章に対して「不自然では？」という不安も、承諾学生からの“丁寧に読んでもらえたと感じた”という声で払拭された。

承諾数が増加し、満枠学生へのアプローチも実現──AIが採用の機会損失をゼロに

RecUp導入後は、オファー承諾数が明確に増加。特に、朝6時更新で満枠になってしまう学生にも自動でアプローチできるようになり、アプローチ量が最大化された。また、返信率の向上や認知拡大といった効果も得られ、採用担当者は“人がやるべき業務”に集中できるように。採用の質と効率が大幅に改善した。

・・・

続きは本インタビュー記事をご覧ください。

■期間限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社エコスマート様 会社概要】

社名：株式会社エコスマート

本社所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目3番3号 ヒューリック東上野三丁目ビルB1階

代表者：代表取締役 奈良 秀二

設立：2010年10月

資本金：5,000万円

URL：https://es-g.jp/

事業内容：

保険代理店事業

インターネットメディア事業

保険比較サイト「エコスマほけん」

保険相談予約「ミラくるFP」

【株式会社Delight 会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp