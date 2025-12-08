英国No.1クラフトビールブランドBREWDOGから、冬を彩るクリスマスマーケット限定ビール「CHRISTMAS HAZY IPA」が新発売！

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

BREWDOG（ブリュードッグ）は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。そんなBREWDOGから、2025年のクリスマスマーケット限定商品として、冬の季節にぴったりの特別な一本 「CHRISTMAS HAZY IPA」 が発売する。

今年のクリスマスマーケットの会場でしか味わえないフェスティブな限定ビール。

BREWDOGらしいホップの華やかさに、やわらかな濁りと滑らかな口あたりが加わった、冬の空気に寄り添うHAZY IPAだ。

クリスマスマーケット限定 CHRISTMAS HAZY IPA 商品情報

CHRISTMAS HAZY IPA

マンゴーやパイナップルを思わせる甘やかなアロマに、柑橘の爽やかさが重なり、冬の夜にやさしく寄り添う香り立ち。口に含むと、やわらかく、なめらかなテクスチャーがふわりと広がり、HAZY IPAらしいミストのような濁りが、味わいに奥行きを加える。冬の空気とクリスマスマーケットの灯りにぴったりの、華やかで優しく包み込むような味わい。

■スタイル：HAZY IPA

■アルコール度数： 5.0%

■参考価格（税込）：700円 (350ml)

■販売場所：福岡・仙台・渋谷(MIYASHITA PARK)のクリスマスマーケットにて限定発売

※予定数量がなくなり次第、販売終了予定です。

CHISTMAS HAZY IPA販売中のクリスマスマーケット

FUKUOKA CHRISTMAS ADVENT 2025

期間：12/25(木)まで

場所：天神 福岡市役所西側ふれあい広場 BREWDOGブース

時間：

平日：17:00~23:00

土日祝：12:00~23:00

仙台 クリスマスマーケット2025

期間：12/25(木)まで

場所：仙台市・錦町公園 BREWDOGブース

時間：

平日：16:00~22:00

土：12:00~22:00

日：12:00~21:00

渋谷 クリスマスマーケット2025～MIYASHITA PARK Christmas～

渋谷クリスマスマーケット2025

期間：12/25(木)まで

場所：MIYASHITA PARK Reed'sブース

時間：

平日：15:00~22:00

土：11:00~22:00

日：11:00~21:00

冬の空気が白くかすむように、このHAZY IPAもまた、やわらかな濁りに包まれた一杯。

それは視界をぼかす霧ではなく、心をあたためる光のヴェール。

なめらかな口あたりとホップの香りが重なり、街のイルミネーションのようにきらめきながら広がっていく。

ジューシーなアロマが冷えた夜をやわらかく溶かし、飲むたびに小さな温もりが灯る。

クリスマスマーケットのざわめき、笑い声。

そのひとつひとつを包みこむように、このビールはそっと寄り添う。

フェスティブな季節にぴったりの、心ほどける特別な一杯をぜひ堪能してくれ。

他の追随を許さないイギリスNo.1クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。

数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

