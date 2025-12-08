英国No.1クラフトビールブランドBREWDOGから、冬を彩るクリスマスマーケット限定ビール「CHRISTMAS HAZY IPA」が新発売！

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社


BREWDOG（ブリュードッグ）は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。そんなBREWDOGから、2025年のクリスマスマーケット限定商品として、冬の季節にぴったりの特別な一本 「CHRISTMAS HAZY IPA」 が発売する。


今年のクリスマスマーケットの会場でしか味わえないフェスティブな限定ビール。


BREWDOGらしいホップの華やかさに、やわらかな濁りと滑らかな口あたりが加わった、冬の空気に寄り添うHAZY IPAだ。


クリスマスマーケット限定 CHRISTMAS HAZY IPA 商品情報


CHRISTMAS HAZY IPA

マンゴーやパイナップルを思わせる甘やかなアロマに、柑橘の爽やかさが重なり、冬の夜にやさしく寄り添う香り立ち。口に含むと、やわらかく、なめらかなテクスチャーがふわりと広がり、HAZY IPAらしいミストのような濁りが、味わいに奥行きを加える。冬の空気とクリスマスマーケットの灯りにぴったりの、華やかで優しく包み込むような味わい。



■スタイル：HAZY IPA


■アルコール度数： 5.0%


■参考価格（税込）：700円 (350ml)


■販売場所：福岡・仙台・渋谷(MIYASHITA PARK)のクリスマスマーケットにて限定発売


※予定数量がなくなり次第、販売終了予定です。





CHISTMAS HAZY IPA販売中のクリスマスマーケット


FUKUOKA CHRISTMAS ADVENT 2025

期間：12/25(木)まで


場所：天神 福岡市役所西側ふれあい広場 BREWDOGブース


時間：


　　平日：17:00~23:00


　土日祝：12:00~23:00





仙台 クリスマスマーケット2025

期間：12/25(木)まで


場所：仙台市・錦町公園 BREWDOGブース


時間：


　　平日：16:00~22:00


　　　土：12:00~22:00


　　　日：12:00~21:00







渋谷 クリスマスマーケット2025～MIYASHITA PARK Christmas～

渋谷クリスマスマーケット2025


期間：12/25(木)まで


場所：MIYASHITA PARK Reed'sブース


時間：


　　平日：15:00~22:00


　　　土：11:00~22:00


　　　日：11:00~21:00





冬の空気が白くかすむように、このHAZY IPAもまた、やわらかな濁りに包まれた一杯。


それは視界をぼかす霧ではなく、心をあたためる光のヴェール。


なめらかな口あたりとホップの香りが重なり、街のイルミネーションのようにきらめきながら広がっていく。


ジューシーなアロマが冷えた夜をやわらかく溶かし、飲むたびに小さな温もりが灯る。


クリスマスマーケットのざわめき、笑い声。


そのひとつひとつを包みこむように、このビールはそっと寄り添う。


フェスティブな季節にぴったりの、心ほどける特別な一杯をぜひ堪能してくれ。


他の追随を許さないイギリスNo.1クラフトビールブランド「BREWDOG」





2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。


数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。


*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25


It’s me, BREWDOG. (ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社概要)




会社名：ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社


公式HP： https://www.brewdog.jp/(https://www.brewdog.jp/)



▽日本でブリュードッグが飲める場所▽


　ブリュードッグ六本木：https://www.brewdog.jp/bar/


　ベルーナドーム エルズクラフト supported by BREWDOG：　


　　https://www.seibulions.jp/gourmet/search/051.html


　ベルーナドーム クラフトビアーズ オブ トレインパーク supported by BREWDOG：


　　https://www.seibulions.jp/gourmet/search/050.html



▽日本で飲めるブリュードッグのラインナップはコチラ▽


https://www.brewdog.jp/lineup/