¼¬Ç¸¤Ò¤Ê1st¼Ì¿¿½¸¡¡2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¸÷Ê¸¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¡ª
À¶Î÷¤µ¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬Î¾Î©¤·¤¿¡¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¡£¡¡»£±Æ¡¿U-YA¡¡(C)︎¸÷Ê¸¼Ò
½Õ¹â¥Ð¥ìー¤ÇÇ³¤ä¤·¤¿¾ðÇ®¤ò¶»¤Ë½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ø¡£±©¤Ð¤¿¤¯À¶½ãÇÉ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ±¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ìー¤Ø½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿TikTok¤Î¡Ö¥Ð¥ìーÉô¤¢¤ë¤¢¤ë¡×Æ°²è¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¡ª
2024Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¤Î¿·¿Êµ¤±Ô½÷Í¥¡¦¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ°î¤ì¤ë1st¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢22ºÐ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·î12Æü¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¶Î÷¤µ¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ»¤»»ý¤ÄÈà½÷¤¬Ë¬¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ï¡¢Æî¹ñ¡¦²Æì¡£
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Óー¥Á¤Çµ±¤¯¿åÃå»Ñ¡¢¿åµí¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ç¸«¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¨¡¨¡¡£
¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£
¡ÖÈþÎï¤µ¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤µ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¾¯½÷¤Î¡Ößê¤á¤´¶¡×¤È¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¥¬¥é¥Ã¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÈà½÷¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
¼¬Ç¸¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢¿åµí¤È¿¨¤ì¹ç¤¤ÂÎ¸³¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡£
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¥Óー¥Á¤Ç¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¡£
¡Ú¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤Î22ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ë1st ¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç¤¤Ê³¤¤È¶õ¤È½Ð²ñ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë²Æì¤Ç3Æü´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤È¾åµþ¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°2Ç¯ÌÜ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿²¤Æµ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Î»Ñ¤ä¡¢Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢1Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê´é¤ò»ý¤Ä»ä¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»Ä¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Úー¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼¬Ç¸¤Ò¤Ê 1st ¼Ì¿¿½¸¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡§¼¬Ç¸¤Ò¤Ê1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë
Äê²Á¡§3,500±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê3182±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡È¯Çä¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
»ÅÍÍ¡§A4 È½¡¿128 ¥Úー¥¸¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー
ÆÃÅµ¡§¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¤¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É£±ËçÉõÆþ¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏFLASHÊÔ½¸Éô¸ø¼°X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È@weeklyflash ¤è¤ê¿ï»þ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤Þ¤¤Î¤Ò¤Ê¡¡2004Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T165¡¡·ì±Õ·¿¡§AB·¿¡¡¼ñÌ£¡§¥«¥á¥é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢Æ¦ÉÄºÏÇÝ¡¡ÆÃµ»¡§¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ìー¤Ë½Ð¾ì¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¥ß¥¹¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÆüËÜÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·ÆÃÊÌ¾Þ¤ò´Þ¤à·×8¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¡£TikTok¤Î¡Ö¥Ð¥ìーÉô¤¢¤ë¤¢¤ë¡×Æ°²è¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Ë¤ÆÈ¬ÌÚÌò¡õ¥Ð¥ìー»ØÆ³¡¢±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡Ù¤Ë¸æ³ÙÌò¤Ç½Ð±é¡£TVCM¡Ø·ó¾¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@heedacha¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@heedacha¡Ë¡¢¸ø¼°TikTok¡Ê@hina_volleyball_¡Ë¤Ë¤Æ
