「猫×お笑い」夢のコラボ配信 第5弾決定！チュートリアル徳井義実が猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」でスペシャル生配信！

株式会社WOWOW

WOWOW発、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」にて、12月15日（月）19:00頃より、チュートリアル徳井義実によるスペシャル生配信が決定！

大好評企画「猫×お笑い」の夢のコラボ配信シリーズ。

これまで出演した マユリカ、令和ロマン、ロングコートダディ、ヨネダ2000 に続く、第5弾。

“猫好き芸人”として知らない人はいない徳井さんは、芸能界でも屈指の猫好きとして有名。2匹の愛猫と暮らす日常や猫とのエピソードをメディアやSNSで発信し、多くの猫ファンからも支持されている。

配信では、猫カフェの猫だらけの空間で、徳井さんが猫たちと遊んだり、戯れる様子をお届け。視聴者は、リアルタイムでコメントや質問、ギフトを送ることができ、ライブ配信ならではの一体感も楽しめる。

徳井さんと個性豊かな猫たちが届ける、癒しと笑いのひとときをお見逃しなく！

【配信詳細】

配信日時：2025年12月15日（月）19:00頃～（1時間）

出演者：徳井義実（チュートリアル）

配信場所：nekochanアプリ内

〈徳井 義実（とくい よしみ）〉

1975年4月16日、京都府出身。幼稚園からの幼なじみである福田充徳とお笑いコンビ・チュートリアルを結成。2006年に「M-1グランプリ」優勝を果たす。

YouTube公式チャンネル「徳井Video」は登録者数75万人を突破（2025年12月現在）。愛猫「ミコライオ」「エルドレッド」と暮らす。

X（Twitter）：@tokuiyoshimi

Instagram：@tokui_yoshimi

<nekochanとは>

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる猫特化型のライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。

総ダウンロード数13万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。

公式サイト(https://nekochanlive.com/)

アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)

Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]

X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております