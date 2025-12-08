異界者との知恵比べに挑む異界ハンターを大募集！ 「遠野物語×謎解き　異界ハンター試験」を提供開始

株式会社遠野ふるさと商社

株式会社 遠野ふるさと商社（本社：岩手県遠野市、代表：鈴木英呂）とTales & Tokens株式会社（本社：東京都杉並区、代表：佐々木大輔）が共同開発した、「遠野物語×謎解き 異界ハンター試験」サービスが2025年12月8日より始まります。本サービスは、「謎解き」や「遠野の文化」に関心を持つ若者をターゲットとして、遊びを通して遠野の魅力を知っていただきたいとの願いを込めて開発した周遊型謎解き（※１）ゲームです。「モノ消費」「コト消費」に続く新たな消費潮流である「トキ消費（※2）」サービスとして、新たな遠野観光ツールとして楽しんで頂けましたら幸いです。

（※１）周遊型謎解きとは：周遊型の謎解きとは、特定の地域を歩きながら様々な謎やクイズを解くエンターテインメントで、観光やチームワークを楽しむことができます。謎解きには、文字やイラストなどのヒントをもとに、物事を推理したり、観察力や記憶力を使って隠された答えを見つけ出すことが求められます。チームで参加することが多く、チームメンバーと協力して謎を解いていくことで、コミュニケーション力やチームワークも養われます。また、謎解きを楽しみながら、その地域の文化や歴史を知ることができるため、観光や教育の面でも注目されています。

（※2）トキ消費とは：「その日」「その場所」「その時間」でしか体験できない消費行動のことです。何度も体験・経験できる「コト消費」では満たすことのできない欲求・価値の体験が可能です。「トキ消費」には「非再現性・限定性」「参加性」「貢献性」の３つの特徴があります。

岩手県遠野市に伝わる『遠野物語』の世界を舞台にした本格謎解きイベント。「ひらめき」と「足」で、異界者との知恵比べに挑戦してみよう！

【公式サイト】https://ikai-hunter.com/(https://ikai-hunter.com/)

遠野物語×謎解き 異界ハンター試験について

【ストーリー】

子子子（ねねこ）様が「異界門」を封印してから４００年……暗黒時代に混乱を生み出した「異界者」が、再び遠野に現れた！ 異界ハンター協会では、異界者と知恵比べできる新世代の「異界ハンター」を探している。見事、試験を通過し、異界門を封じてくれ！

【試験の開始方法】

１. 道の駅 遠野風の丘または伝承園で「謎解きキット」を購入

↓

２. 謎解きキット内に記載のQRコードから回答サイトにアクセスし、回答券を入手

↓

３. 道の駅 遠野風の丘や伝承園、市内の観光スポットにあるヒントを集めて謎解き

↓

４. 回答券を使い切ったら試験終了

試験結果に応じて特級～二級ハンターライセンスを授与

また参加者全員に遠野市観光PRキャラクター「イカイもん」ピンバッジを授与

【サービス概要】

商品名：「遠野物語×謎解き 異界ハンター試験」謎解きキット

人数: 1名から

難易度: 初・中級

所要時間: 4～5時間

価格：1,500円（税別／景品代含む）

販売場所：道の駅 遠野風の丘／伝承園

期間：2025年12月1日～2026年11月30日

お問い合わせ：info@tnt.company

公式サイト: https://ikai-hunter.com/

岩手県遠野市ってどんなところ？

岩手県遠野市は岩手県の内陸部に位置する、山々に囲まれた盆地です。昔から七つの街道が通り、内陸と沿岸を結ぶ要所として、多くの旅人や商人が文化をもたらしてきました。そのため、様々な民話が語り継がれ、独特の信仰や風習、芸能が今も息づいています。

【遠野市観光情報サイト「遠野時間」について】

岩手県遠野市の観光スポットやモデルコース、宿泊、食・お土産などの紹介のほか、旬な情報を発信しているWebサイトです。令和6年11月に全面リニューアルし、新たに体験・ツアーの紹介メニューも追加されました。遠野ふるさと商社と遠野市観光協会が共同運営しています。

URL：https://tonojikan.jp/

Tales & Tokens株式会社について

「心常に遠方に在りし人々に呈す」をミッションとして、システム開発と物語開発の両面からミドルランド（中つクニ）の創造を目指す企業です。遠野では、『遠野物語』を再創造したNFTや書籍やボードゲームの出版を行っており、今回あらたに「謎解き」の提供を開始します。

【会社概要】

社名: Tales & Tokens株式会社

本社所在地: 東京都杉並区

代表取締役: 佐々木 大輔

事業内容: システム開発と物語開発

設立: 2023年2月

HP: https://www.ttt.games/

【株式会社遠野ふるさと商社について】

遠野ふるさと商社は、遠野のヒト・モノ・歴史文化を織り交ぜ、地域ならではの価値を創出し、遠野ブランドを磨き上げ、地域を元気にする地域商社です。道の駅遠野風の丘や伝承園などの観光施設を運営するほか、遠野市の地域DMO法人として地域の観光マネジメント／マーケティングを担っています。

【会社概要】

社名: 株式会社 遠野ふるさと商社

本社所在地: 岩手県遠野市綾織町新里8-2-1

代表取締役: 鈴木 英呂

事業内容: 遠野市の地域資源を活用した地域活性化に関する事業

公共施設の受託管理運営に関する事業

観光イベントの企画、運営および管理 など

設立: 令和2年 2月21日

HP: https://tonofurusato.jp

