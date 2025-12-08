「会津の心で彩る、伝統と笑顔が灯るクリスマスイベント」を2025年12月21日(日)より開催

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

会津・東山温泉 御宿 東鳳(所在地：福島県会津若松市、総支配人：幸田 敬司)は、2025年12月21日(日)～25日(木)の期間に「会津の心で彩る、伝統と笑顔が灯るクリスマスイベント」を開催します。あわせて本日より「キッズギフト付きXmasファミリープラン」を販売開始します。

「会津のたからものツリー」クリスマスメニュー（イメージ）

今年のクリスマスメインイベントは「会津を感じ笑顔が灯るクリスマス」をテーマに、会津の伝統や食に触れながら老若男女問わず笑顔になる特別な時間をお届けします。

ロビーには、赤べこや起き上がり小法師、会津木綿など「会津のたからもの」で彩られたクリスマスツリーを設置します。さらに、会津の縁起物として親しまれてきた「起き上がり小法師」を使った参加型イベントも開催。スタッフがサンタクロースに扮し、お客さまに起き上がり小法師をお渡しし、それぞれ自由にアレンジを加えてツリーに飾っていただきます。かつて会津では、「七転び八起き」の願いを込めて、家族の人数よりひとつ多く小法師を飾る風習がありました。その想いを受け継ぎ、今年のツリーは、お客さま一人ひとりの願いや想いが積み重なって完成していきます。

その他、今年で4回目となる会津高等学校（以下：会津高校）吹奏楽部によるクリスマスコンサートやキャンドルを灯し演出をしたキャンドルナイトバーなど大人も子どもも楽しめる内容となっています。

さらに、ビュッフェ会場では、「ローストチキン」や３種のクリスマスケーキ、微発泡酒「ぷちぷち」などのクリスマスメニューをご提供。

寒い会津の冬に会津の真心を感じる、クリスマスで笑顔が灯るクリスマスをお楽しみください。

会津・東山温泉 御宿 東鳳 公式ウェブサイト：https://toho.orixhotelsandresorts.com

■「会津を感じ笑顔が灯るクリスマス」詳細（開催期間：12月21日(日)～25日(木)）

クリスマス期間中は、館内でさまざまなイベントを開催します。老若男女どなたでも会津で過ごすクリスマスを楽しめるイベントを実施します。

1.ウェルカムサンタからの贈りもの。みんなでつくる「会津のたからものツリー」

ウェルカムサンタからプレゼントとして手渡されるのは、福を招き、倒れても必ず起き上がる縁起物「起き上がり小法師」。お子さま自身がペンで絵を描いたり、顔を変えたり、世界にひとつの小法師オーナメントに仕上げていただきます。完成した小法師は、ロビーに設置された会津の伝統工芸品で飾られた「会津のたからものクリスマスツリー」へ飾っていただきます。ご家族で飾るその時間は、旅の思い出のワンシーンとなり、小さな手で飾られた小法師は、クリスマスのあいだツリーの中で静かにみんなの願いを見守ります。

【開催日時】2025年12月24日（水）、25日（木）

15時00分～17時00分

※「会津のたからものツリー」の展示は12月8日（月）～25日（木）まで展示します。

【開催場所】タワー館ロビーフロア

起き上がり小法師（イメージ）2．会津高校 吹奏楽部によるクリスマスコンサート

全日本吹奏楽コンクール県大会金賞を受賞した会津高校吹奏楽部によるクリスマスコンサートを実施します。クリスマスソングなどを含めた演奏でクリスマスの夜を彩ります。

【開催日時】2025年12月21日（日）

18時00分～18時30分／

19時30分～20時00分

【開催場所】タワー館1階アトリウム

※ご宿泊者さま限定のコンサートとなります。

3．キャンドルナイトバー

昨年：会津高等学校吹奏楽コンサートの様子

ロビーラウンジにてテーブルにキャンドルを灯しナイトバーをお楽しみいただけます。

【開催日時】2025年12月21日(日)～12月25日（木）

21時00分～23時00分

【開催場所】タワー館1階ロビーラウンジ

4．お部屋へ東鳳サンタがプレゼントをお届け♪ デリバリーサンタファミリープラン

東鳳サンタがお客様から事前にお預かりしたプレゼントをお部屋へお届けするプランです。またお子さまにはキッズギフトを、大人の方にはお一人さま500円の館内利用券が付いた東鳳のクリスマスを堪能するプランです。

【予約開始】2025年12月8日（月）

【宿泊期間】2025年12月24日（水）~ 12月25日（木）

【料 金】2名1室（夕食・朝食付き）11,700円～

※消費税、サービス料を含む。入湯税350円別。

【プラン特典】・デリバリーサンタのご予約

時間：19時00分／19時30分／20時00分／20時30分

※ご指定のお時間に事前予約がある場合はお時間を調整いただきますのでご了承ください。

※事前にプレゼントをお預かりします。当日までにフロントへお預けください。

・お子さまへお一人さまに1個キッズギフト付き

・大人の方へお一人さまに500円の館内利用券

【ご予約方法】お電話 TEL：0242-26-4141（受付時間 9:00～19:00）

公式ウェブサイト：https://toho.orixhotelsandresorts.com

※ご要望に応じて申込条件書面を遅滞なく別途お送り致します。

5．ビュッフェ会場でのクリスマス料理提供（12月21日(日)～25日(木))

デリバリーサンタ（イメージです）

期間中は３種のクリスマスケーキ「苺のショートケーキ」「テリーヌ・ショコラ」「マロンショコラ」や「ローストチキン」などご家族で楽しめるクリスマスメニューをご提供します。またフルーティで飲みやすい微発泡酒「ぷちぷち」を提供します。日本酒で作られた微発泡酒とクリスマス料理で会津の旅館ならではのクリスマスをお過ごしください。

ローストチキン（イメージ)3種のクリスマスケーキ（イメージ）微発泡酒「ぷちぷち」（イメージ）

会津・東山温泉 御宿 東鳳について：

「会津・東山温泉 御宿 東鳳」は、福島県会津若松市の奥座敷、会津東山温泉の入口の高台に位置する老舗旅館です。空中に浮かんだような「宙（そら）の湯」と、湯船を棚田状に広げた展望露天風呂「棚雲（たなぐも）の湯」では、会津の城下町が一望できる素晴らしい眺望と開放感をご堪能いただけます。

公式ウェブサイト：https://toho.orixhotelsandresorts.com

旅館コレクションについて：

旅館コレクションは温泉や食事で五感がやすらぎ、ワクワクし、心とからだ全体で、自分がととのう温泉旅館のコレクションブランドです。地域に根ざす文化や伝統、新しいご当地の食体験、知られざる魅力などをご紹介し、旅館だけではなく地域全体もお楽しみいただけます。「地域一番のうるおいの時間」が過ごせる温泉旅館として、人の心を柔らかくときほぐし、ゆるやかなくつろぎの時を提供していきます。

現在、「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」が旅館コレクションに含まれます。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。