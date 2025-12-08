【ママスタセレクト】 プレゼントにいい？今さら聞けないリカバリーウェアの疑問を解決！特集記事を配信中

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）が運営する、日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」（URL: http://mamastar.jp/ ）。情報発信メディア「ママスタセレクト」では、リカバリーウェアの特集記事を2025年 12月8日（月）より4回にわたり、配信します。

近年、「リカバリーウェア」という言葉をテレビCMや店頭でよく見かけるようになりました。パッケージには「疲労回復」「血行促進」などの魅力的な表現が並ぶ一方で、「着用するだけで回復するの？」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。リカバリーウェアは、仕組みや効果、製品の種類などさまざまな点について、まだ十分に知られていないアイテムでもあります。

そこでママスタセレクトでは、リカバリーウェアの開発・販売を行う株式会社MTG ReD VITALWEAR本部 PR担当・木皿春香さんに、リカバリーウェアの特徴や原理について詳しく話を伺いました。

＜リカバリーウェア特集 全4回内容＞- 着るだけで疲労回復する仕組みは？妊婦や子どもも使える？- 一般医療機器と管理医療機器、何がどう違う？- 高齢者や介護が必要な人でも使えるの？- 洗濯しても大丈夫？重ね着はOK？よくある疑問に答えます

リカバリーウェアの特集記事は2025年12月8日（月）から全4回にて配信します。



【特集ページ】

https://select.mamastar.jp/tag/recoverywear

