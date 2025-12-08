【ママスタセレクト】 プレゼントにいい？今さら聞けないリカバリーウェアの疑問を解決！特集記事を配信中
パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）が運営する、日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」（URL: http://mamastar.jp/ ）。情報発信メディア「ママスタセレクト」では、リカバリーウェアの特集記事を2025年 12月8日（月）より4回にわたり、配信します。
近年、「リカバリーウェア」という言葉をテレビCMや店頭でよく見かけるようになりました。パッケージには「疲労回復」「血行促進」などの魅力的な表現が並ぶ一方で、「着用するだけで回復するの？」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。リカバリーウェアは、仕組みや効果、製品の種類などさまざまな点について、まだ十分に知られていないアイテムでもあります。
そこでママスタセレクトでは、リカバリーウェアの開発・販売を行う株式会社MTG ReD VITALWEAR本部 PR担当・木皿春香さんに、リカバリーウェアの特徴や原理について詳しく話を伺いました。
＜リカバリーウェア特集 全4回内容＞
- 着るだけで疲労回復する仕組みは？妊婦や子どもも使える？
- 一般医療機器と管理医療機器、何がどう違う？
- 高齢者や介護が必要な人でも使えるの？
- 洗濯しても大丈夫？重ね着はOK？よくある疑問に答えます
リカバリーウェアの特集記事は2025年12月8日（月）から全4回にて配信します。
【特集ページ】
https://select.mamastar.jp/tag/recoverywear
■ママスタセレクトについて
なにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。
【ママスタセレクト】
https://select.mamastar.jp/
月間9.6億PV、725万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。
