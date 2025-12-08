スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、28卒採用の最新トレンドをテーマに、採用領域のプロフェッショナル5社による無料オンラインセミナー「28卒採用 成功の設計図」を開催いたします。本セミナーでは、戦略設計・母集団形成・惹きつけ・見極めの4工程を1時間で網羅的に学べる内容となっており、28卒採用における不安や課題を抱える企業様にとって、“今年の勝ち方”が明確になる構成となっております。

URL：https://deiba.jp/

■ セミナータイトル

【28卒採用 成功の設計図】～戦略策定から母集団形成、惹きつけ、見極めまで採用のプロ5社が全工程を徹底解説～

■ 共催企業

・株式会社ジャンプ・株式会社ベネッセi-キャリア・エン株式会社・株式会社ベクトル・株式会社DEiBA Company

■ 開催概要

・日時：12月11日（木）13:00～14:00・形式：Zoomウェビナー※カメラオフ・マイクオフでご参加いただけます・参加費：無料・所要時間：60分（質疑応答含む）

■ セミナー概要

本セミナーでは、パネルディスカッション形式で28卒採用を徹底解説いたします。

■ こんな方におすすめ

・28卒採用の最新トレンドを短時間で把握したい方・母集団形成の不足に課題を感じている方・採用成功企業が実際にやっている施策を学びたい方

■ 申込URL

https://deiba.jp/c/company_seminars/pre?seminar_id=41

■ DEiBA Companyとは？

「登録学生数1万人 × 全国主要都市 × 年間70開催」 学生と企業の偶然の出会いを提供する中規模型のマッチングイベントを展開しています。 皆様の新卒採用に関するさまざまな課題に対し、伴走支援させていただきます。 ご不明点がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。 皆様のご参加をお待ちしております。

■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社DEiBA Company所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階代表者：代表取締役 志村友樹TEL：03-3221-5235Mail：deiba-client@deiba.jp