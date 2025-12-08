このたび、株式会社NTTデータ経営研究所とフォーティエンスコンサルティング株式会社は2026年1月28日(水)10：00より「エージェント型AI ビジネス、働き方を一変させる協働知革命」を、コモレ四谷タワーコンファレンスで開催しますのでお知らせします。





当セミナーは、AI領域で数々の受賞歴を持つ専門家/著者/基調講演者であるパスカル・ボーネット氏をお招きし、エージェント型AI導入においてグローバルでの成功・失敗事例などを紐解いていただき、日本企業への示唆を提供する内容となっております。





組織を変革しようとする経営幹部、自身の将来のキャリアに不安を抱くプロフェッショナル、エージェント型AIが形作る未来の世界に関心がある方、エージェント型AIの企業導入/活用にお悩みの方、皆様の参加をお待ちしております。





セミナー概要





【開催概要】

開催日時 ： 2026年1月28日(水)10：00 ～ 12：00

※申込締切 1月26日(月)12：00

会場 ： コモレ四谷タワーコンファレンス(東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷

四谷タワー3階 カンファレンスルームF)

共催 ： 株式会社NTTデータ経営研究所、フォーティエンスコンサルティング株式会社

対象 ： DX推進部やIT部門、ビジネス部門の部課長層の方

定員 ： 100名

参加費 ： 無料(事前登録制)

参加申し込み： https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/agentai_26128/

※お申し込み多数の場合は、抽選となる場合がございます

※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。









【プログラム】

9：30～ 開場

10：00～ オープニングメッセージ・パスカル・ボーネット氏の紹介

フォーティエンスコンサルティング株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社NTTデータ経営研究所代表取締役社長 山口 重樹

10：06～

【第1部】グローバルでのエージェント型AI導入事例、事例から見えた日本企業への示唆

パスカル・ボーネット氏





■AI領域で数々の受賞歴を持つ専門家/著者/基調講演者であるパスカル・ボーネット氏による、グローバルでのエージェント型AI導入事例のご紹介、および、日本でエージェント型AI導入を成功裏に収めるポイントを解説。





10：40～

【第2部】ビジネスの最前線に立つコンサルタントと、技術の最前線に立つ研究者がエージェント型AIを解明

株式会社NTTデータ経営研究所 ソーシャル・バリュー・ファイナンス室 室長/シニアマネージングディレクター 山井 康浩

株式会社NTTデータ数理システム 生成AI推進室 主幹研究員 グループリーダ 村田 康佑

フォーティエンスコンサルティング株式会社 デジタルトランスフォーメーション担当 マネージングディレクター 里 泰志





■エージェント型AIを活用した業務改革のプロフェッショナルであるフォーティエンスコンサルティング株式会社と株式会社NTTデータ経営研究所、技術専門集団である株式会社NTTデータ数理システムが、エージェント型AI導入のポイントを紐解く。





11：25～

【第3部】パスカル・ボーネット氏への質疑を中心としたQAセッション

パスカル・ボーネット氏





■数多くのエージェント型AI導入事例を経験し、エージェント型AIにおける高度な知見・ノウハウを持ち、かつ、生々しい課題を知るパスカル・ボーネット氏と、参加者とのインタラクティブな対談セッションを用意。





11：57～ クロージングメッセージ

株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役常務 浦野 大