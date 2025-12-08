世界150万部の名著にコンパクト版が登場『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］』 刊行記念イベントの開催も決定！
株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］ ビジネスモデル設計書』（アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール／原著）を2025年12月8日に発売します。本書は、「1枚のキャンバスにビジネスモデルのすべてを表現する」という画期的なフレームワークを世に出した世界的ベストセラーのコンパクト版です。
セブン‐イレブンとローソン、トヨタ自動車とテスラなど、最強ビジネスモデルを比較したキャンバス15点も特別収録
世界で150万部を突破した伝説的な名著が読みやすくなって再登場しました。書籍『ビジネスモデル・ジェネレーション』は、「ビジネスモデル・キャンバス」を用い、顧客セグメントから収益の流れまで、ビジネスを構成する9つの要素を1枚のシートに描き出す画期的なフレームワークを紹介した1冊です。「価値提案」「顧客セグメント」「顧客との関係」「主要活動」「パートナー」「リソース」「コスト構造」「チャネル」「収益の流れ」の9つの要素を書き込めば、顧客のニーズからお金の流れまで、ビジネスモデルの全体像を一目で把握でき、事業の強みや弱み、ボトルネックの発見が可能になります。
さらに今回のコンパクト版独自のコンテンツとして、セブン‐イレブンとローソン、トヨタ自動車とテスラなど、最強のビジネスモデルを比較したキャンバス15点を特別収録しました。
▼こんな人におすすめ
・ビジネスモデルを学びたい人
・新規事業を検討したい人
・既存事業を見直したい人
・自分のアイデアを検証したい人
出版記念イベントの開催が決定！
「ビジネスモデル・キャンバス」埋めるだけで終わっていませんか？
本書の発売を記念し、本書の翻訳者でありキャンバスを使った数々のワークショップを行ってきた小山龍介氏と、新規事業開発に取り組む数々の現場を支援してきたEYストラテジー・アンド・コンサルティングの岩泉謙吾氏、中川遼氏によるイベントを開催します。「ビジネスモデル・キャンバス」を埋めるだけでなく、キャンバスを実務に役立て、応用する方法を徹底討論します
埋めただけで終わらない！ ビジネスモデル・キャンバスを徹底活用する方法
・開催： 2025年12月17日（水）19:00～20：00
・会場：オンライン(Zoomウェビナー)
・参加費：無料
・詳細・お申し込み： https://bmg1217shoeisha.peatix.com/
※開催時間や参加費などの詳細は上記Peatixページをご確認ください。
■書籍概要
『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］ ビジネスモデル設計書』
原著：アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール
翻訳：小山 龍介
発売日：2025年12月8日
定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）
仕様：A5・248ページ
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192055
全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます
・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27248
・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798192058
■目次
Canvas キャンバス
・ビジネスモデルの定義
・9つのブロック
・ビジネスモデルキャンバス
■Patterns パターン
アンバンドルビジネスモデル
ロングテール
マルチサイドプラットフォーム
ビジネスモデルとしてのフリー戦略
オープンビジネスモデル
■Design デザイン
顧客インサイト
アイデア創造
ビジュアルシンキング
プロトタイピング
ストーリーテリング
シナリオ
■Strategy 戦略
ビジネスモデル環境
ビジネスモデル評価
ブルーオーシャン戦略におけるビジネスモデル
複数のビジネスモデル運営
■Process プロセス
ビジネスモデルのデザインプロセス
■Outlook 展望