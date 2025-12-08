世界150万部の名著にコンパクト版が登場『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］』　刊行記念イベントの開催も決定！

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］ ビジネスモデル設計書』（アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール／原著）を2025年12月8日に発売します。本書は、「1枚のキャンバスにビジネスモデルのすべてを表現する」という画期的なフレームワークを世に出した世界的ベストセラーのコンパクト版です。

セブン‐イレブンとローソン、トヨタ自動車とテスラなど、最強ビジネスモデルを比較したキャンバス15点も特別収録

世界で150万部を突破した伝説的な名著が読みやすくなって再登場しました。書籍『ビジネスモデル・ジェネレーション』は、「ビジネスモデル・キャンバス」を用い、顧客セグメントから収益の流れまで、ビジネスを構成する9つの要素を1枚のシートに描き出す画期的なフレームワークを紹介した1冊です。「価値提案」「顧客セグメント」「顧客との関係」「主要活動」「パートナー」「リソース」「コスト構造」「チャネル」「収益の流れ」の9つの要素を書き込めば、顧客のニーズからお金の流れまで、ビジネスモデルの全体像を一目で把握でき、事業の強みや弱み、ボトルネックの発見が可能になります。

さらに今回のコンパクト版独自のコンテンツとして、セブン‐イレブンとローソン、トヨタ自動車とテスラなど、最強のビジネスモデルを比較したキャンバス15点を特別収録しました。

▼こんな人におすすめ

・ビジネスモデルを学びたい人

・新規事業を検討したい人

・既存事業を見直したい人

・自分のアイデアを検証したい人

出版記念イベントの開催が決定！

「ビジネスモデル・キャンバス」埋めるだけで終わっていませんか？

本書の発売を記念し、本書の翻訳者でありキャンバスを使った数々のワークショップを行ってきた小山龍介氏と、新規事業開発に取り組む数々の現場を支援してきたEYストラテジー・アンド・コンサルティングの岩泉謙吾氏、中川遼氏によるイベントを開催します。「ビジネスモデル・キャンバス」を埋めるだけでなく、キャンバスを実務に役立て、応用する方法を徹底討論します

埋めただけで終わらない！ ビジネスモデル・キャンバスを徹底活用する方法

・開催： 2025年12月17日（水）19:00～20：00

・会場：オンライン(Zoomウェビナー)

・参加費：無料

・詳細・お申し込み： https://bmg1217shoeisha.peatix.com/

※開催時間や参加費などの詳細は上記Peatixページをご確認ください。

■書籍概要

『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］ ビジネスモデル設計書』

原著：アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール

翻訳：小山 龍介

発売日：2025年12月8日

定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

仕様：A5・248ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192055

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27248

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798192058

■目次

Canvas キャンバス

・ビジネスモデルの定義

・9つのブロック

・ビジネスモデルキャンバス

■Patterns パターン

アンバンドルビジネスモデル

ロングテール

マルチサイドプラットフォーム

ビジネスモデルとしてのフリー戦略

オープンビジネスモデル

■Design デザイン

顧客インサイト

アイデア創造

ビジュアルシンキング

プロトタイピング

ストーリーテリング

シナリオ



■Strategy 戦略

ビジネスモデル環境

ビジネスモデル評価

ブルーオーシャン戦略におけるビジネスモデル

複数のビジネスモデル運営



■Process プロセス

ビジネスモデルのデザインプロセス

■Outlook 展望