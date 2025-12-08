世界150万部の名著にコンパクト版が登場『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］』　刊行記念イベントの開催も決定！

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］ ビジネスモデル設計書』（アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール／原著）を2025年12月8日に発売します。本書は、「1枚のキャンバスにビジネスモデルのすべてを表現する」という画期的なフレームワークを世に出した世界的ベストセラーのコンパクト版です。




セブン‐イレブンとローソン、トヨタ自動車とテスラなど、最強ビジネスモデルを比較したキャンバス15点も特別収録


世界で150万部を突破した伝説的な名著が読みやすくなって再登場しました。書籍『ビジネスモデル・ジェネレーション』は、「ビジネスモデル・キャンバス」を用い、顧客セグメントから収益の流れまで、ビジネスを構成する9つの要素を1枚のシートに描き出す画期的なフレームワークを紹介した1冊です。「価値提案」「顧客セグメント」「顧客との関係」「主要活動」「パートナー」「リソース」「コスト構造」「チャネル」「収益の流れ」の9つの要素を書き込めば、顧客のニーズからお金の流れまで、ビジネスモデルの全体像を一目で把握でき、事業の強みや弱み、ボトルネックの発見が可能になります。



さらに今回のコンパクト版独自のコンテンツとして、セブン‐イレブンとローソン、トヨタ自動車とテスラなど、最強のビジネスモデルを比較したキャンバス15点を特別収録しました。








▼こんな人におすすめ


・ビジネスモデルを学びたい人


・新規事業を検討したい人


・既存事業を見直したい人


・自分のアイデアを検証したい人



出版記念イベントの開催が決定！


「ビジネスモデル・キャンバス」埋めるだけで終わっていませんか？

本書の発売を記念し、本書の翻訳者でありキャンバスを使った数々のワークショップを行ってきた小山龍介氏と、新規事業開発に取り組む数々の現場を支援してきたEYストラテジー・アンド・コンサルティングの岩泉謙吾氏、中川遼氏によるイベントを開催します。「ビジネスモデル・キャンバス」を埋めるだけでなく、キャンバスを実務に役立て、応用する方法を徹底討論します




埋めただけで終わらない！ ビジネスモデル・キャンバスを徹底活用する方法


・開催： 2025年12月17日（水）19:00～20：00


・会場：オンライン(Zoomウェビナー)


・参加費：無料


・詳細・お申し込み： https://bmg1217shoeisha.peatix.com/


※開催時間や参加費などの詳細は上記Peatixページをご確認ください。





■書籍概要


『ビジネスモデル・ジェネレーション［コンパクト版］ ビジネスモデル設計書』



原著：アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール　


翻訳：小山 龍介


発売日：2025年12月8日


定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）


仕様：A5・248ページ






https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192055



・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27248


・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798192058




■目次


Canvas　キャンバス


・ビジネスモデルの定義


・9つのブロック


・ビジネスモデルキャンバス



■Patterns　パターン


　アンバンドルビジネスモデル


　ロングテール


　マルチサイドプラットフォーム


　ビジネスモデルとしてのフリー戦略


　オープンビジネスモデル



■Design　デザイン


　顧客インサイト


　アイデア創造


　ビジュアルシンキング


　プロトタイピング


　ストーリーテリング


　シナリオ



■Strategy　戦略


　ビジネスモデル環境


　ビジネスモデル評価


　ブルーオーシャン戦略におけるビジネスモデル


　複数のビジネスモデル運営



■Process　プロセス


　ビジネスモデルのデザインプロセス



■Outlook　展望