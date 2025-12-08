株式会社山城物産　宇治和束園ブランドサイトをリニューアル

株式会社山城物産

■ 宇治和束園 ブランドサイトをリニューアルオープン

株式会社山城物産は、自社が運営する直売店ブランド「宇治和束園」のブランドサイトを、このたび全面リニューアルオープンいたしました。

今回のリニューアルでは、ブランドの世界観をより豊かに伝えるデザインに刷新し、商品ラインナップやコンテンツの充実を図ることで、より多くの方に日本茶の魅力をお届けできる構成へと生まれ変わりました。

■ 新しい日本茶体験を提案する多彩な商品ラインナップ

リニューアルしたブランドサイトでは、宇治和束園が提案する“新しいお茶の楽しみ方”を、よりわかりやすく紹介しています。

お茶を淹れる時間で心がととのう「ドリップティー」

お湯を注ぐだけで、淹れたて茶葉の香りと味わいが広がる人気シリーズ。

宇治抹茶、宇治ほうじ茶を使用した「お茶屋が本気で作ったジェラート」

茶葉の風味をそのまま閉じ込めた、贅沢なスイーツ。

お茶にとことんこだわった「本格お茶漬け（海鮮玉露茶漬け）」

上質な茶葉の旨みを楽しめる、味も香りも妥協しない逸品。

これらのラインナップを通して、「日常の中でお茶でととのう」ための新しい提案を行っています。

■ リニューアルのポイント

1. ブランドストーリーと産地の魅力を強化

茶源郷・和束町の風景や生産者の想いを紹介し、ブランドの背景を深く伝えます。

2. 商品ページの見やすさ・比較しやすさを改善

茶葉・ドリップティー・ジェラート・茶漬けなど、カテゴリを整理。

3. スマートフォンでも快適な閲覧性を実現

モバイルのUIを改善し、より直感的に使えるデザインへ。

■ 宇治和束園の想い

宇治和束園は、日本茶の“伝統”を守りながらも、現代の暮らしに寄り添った“新しいお茶文化”を創造するブランドです。

「お茶でととのう」をコンセプトに、これからも、茶葉本来の豊かな香りと味わいを、さまざまな形で楽しめる商品や情報を発信してまいります。

■ ブランドサイト

URL： https://ujiwazukaen.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社山城物産

所在地：大阪市西区南堀江4-24-6

代表者：代表取締役 岡本 志津代

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社山城物産

広報担当：西

TEL：06-6531-3219

E-mail：nishi@ocha-yamashiro.com

和束の茶園風景日本茶をドリップで楽しむドリップティーラインナップ