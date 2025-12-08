¡ÚTOKAI RADIO¡ÛÃæÅÄæÆ¡¢2026¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¡×²òÀâ¼Ô¤Ë½¢Ç¤
TOKAI RADIO¤Ï¡¢12·î7Æü(Æü)¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー Thanks Meeting¡×¤Ç¡¢ÃæÅÄæÆ¤¬2026¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¡×²òÀâ¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é
¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー Thanks Meeting¡×¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¥Èー¥¯¤ËÍè¾ì¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤Î°î¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー²òÀâ¼Ô½¢Ç¤È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÍè¾ì¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤Î´¿À¼¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¯¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ(ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º)¤Ï¡¢¡ÖæÆ¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢1·³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥×¥íÌîµåÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¡×
¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¡×¤Ï¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥íÌîµåÀ¸Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤ò»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢»³ËÜ¾»¡¢»³粼Éð»Ê¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¡¢Ê¡Î±¹§²ð¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú²òÀâ¿Ø¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¥é¥¸¥³¤Ç1ÈÖÄ°¤«¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÃæÉô¥¨¥ê¥¢No.1¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2025Ç¯1·î31ÆüÈ¯É½¡§³ô¼°²ñ¼Òradiko¡Ë
ÃæÅÄæÆ¡¢12/8(·î)17:15～¡ÖLive Dragons¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é
ÃæÅÄ¤Ï12·î8Æü(·î)17»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ÖLive Dragons¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÖLive Dragons¡ª¡×(·îÍËÆü17»þ15Ê¬～18»þ00Ê¬/²ÐÍËÆü～¶âÍËÆü17»þ15Ê¬～19»þ00Ê¬)¤Ï¡¢12·î8Æü(·î)¤«¤é12Æü(¶â)¤ò¡ÖPlayers¡Ç Week¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥ー¥Þ¥ó¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤òÁ÷¤ë¡£ÂÇÅÀ²¦3²ó¡¢ÄÌ»»307ËÜÎÝÂÇ¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÃæÅÄ¤¬¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¡×²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£https://www.tokairadio.co.jp/livedra/info/W25_playersweek.html
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¢£ÊüÁ÷¶É¡§TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )¢£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¢£2026¥·ー¥º¥ó TOKAI RADIO ¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー²òÀâ¼Ô¡§ÃæÅÄæÆ¢£ÈÖÁÈX¡§@guts1332¢£ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ー¢£web¥µ¥¤¥È¡§TOKAI RADIO