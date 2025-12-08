英数学館中・高等学校（所在地：広島県福山市引野980－1、校長：土屋俊之）の中学校ダンス部は、7月25日行われた第15回全国中学校ダンスドリル選手権大会(NPOミスダンスドリルチーム・インターナショナル・ジャパン主催)にて、スコア74.83をマークし、審査員特別賞に選ばれました。これにより来春、2026年3月28日にアメリカで開催されるミスダンスドリルチームインターナショナル in USA 2026への出場権を得ました。ミスダンスドリルに出場した生徒は5人でチームを組み、高校レベル同等の点数をマークし審査員特別賞を獲得した実力者揃いですが、部員数はわずかに10人で活動していますが、日々の切磋琢磨が世界大会出場といった結果につながりました。顧問の三島教諭は「いつも生徒たちの頑張りには驚かされます。それに世界大会への招待も勝ち取ったことは生徒たちを誇りに思います」との感想を述べています。https://www.eisu-ejs.ac.jp/news/202512066486.html

ミスダンスドリルチームインターナショナル in USA 2026の概要

大会名称：American Dance National / International Championship開催地 ：University of North Texas(アメリカテキサス州Denton)日 程：2026年3月28日(土)主 催：American Dance / Drill Team 協 力：NPOミスダンスドリルチーム・インターナショナル・ジャパン

ダンス部について

中学校ダンス部は、部員10名在籍しており、中・四国の大会に出場しています。また、福山市内を中心に、イベントなどにも出場しています。今年の中四国大会は6月7日にジップアリーナ(岡山)で開催され、HIP HOP(女子)の部に出場し、72.83点をマークし入賞は逃しましたが、全国大会出場権を得た結果、7月25日に駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場で開催された第115回全国中学校ダンスドリル選手権大会に出場し、審査員特別賞を受賞。西村彩コーチは、「長かったけど、ここまで本当に頑張った!みんなのダンスには、人に喜びを与える素敵なダンスだからアメリカでも存分に届けていこう!みんなならできる!!」と生徒たちの頑張りを讃えました。ダンス部創設は、2018年度で、当初は3人の生徒だけで活動を始めました。文化祭、コミュニティでのイベントなどでダンスを披露しながら、ダンス技術を磨いてきました。その地道な活動が、今年度大きく実をつけ、生徒たちが大きく成長する機会となりました。

英数学館中学校について

本校は、英語イマージョンを取り入れたカリキュラムを展開し、学校生活の約50%を英語で過ごす時間となっています。また、高等学校にはIBDP(国際バカロレア)コースがあり、中学校の英語イマージョンおよびIB準備のカリキュラムを経て、高校のIBDPへ繋がっていきます。中高合わせて9名の外国人教員が在籍し、英語のみならずWorld Histry、物理、数学などの専門科目を英語で勉強することがでる学校です。

【 本リリースに関するお問い合わせ先 】英数学館小・中・高等学校 担当 三島正子MAIL：mishima@eisugakkan.comTEL：084－941－4117https://www.eisu-ejs.ac.jp/