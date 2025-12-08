事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」、第一号ファンドの立ち上げを記念し「第一号ファンド始動記念キャンペーン」開始

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、第一号ファンドの立ち上げを記念し、期間中に新規会員登録と投資申込をした方を対象に「Amazonギフトキャンペーン（以下「本キャンペーン」という。）」を実施いたします。

本キャンペーン実施のきっかけとなった、記念すべき第一号ファンドは、岩手県・釜石市からはじまる、EXIT型 × 12ヶ月運用の“レジリエンス（災害に強い街）”を支える次世代インフラ投資。三陸の未来を支える、静かで力強いインフラ投資です。

弊社は、クラウドファンディングを通して、より多くの皆様に「金融」や「投資」をより身近に感じていただき、『みんなで未来のリターンにワクワクしよう』という想いから、本年10月1日より、社名および本店所在地を変更し、サービス名を「miralita（ミラリタ）」へと一新いたしました。

これまでの「金融＝難しい」というイメージを払拭し、投資を通して、より多くの人が未来へ期待できる社会を目指し、今回のキャンペーンを実施いたします。

これまで、投資のきっかけがなかった方も、ぜひこの機会をご活用ください。

■キャンペーン概要

期間：2025年12月8日(月)～12月18日(木)

内容：キャンペーン期間中に新規会員登録完了で500円分、投資申込完了で500円分のAmazonギフトカードをプレゼント

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※「投資申込完了」の達成は、期間中にお申込後に、ご入金いただきファンドへの投資が成立した方に限ります。

※本キャンペーンはミラリタ株式会社が企画・主催しております。

※本キャンペーンについてのお問い合わせは、Amazonではお受けしておりませんので、ミラリタまでお願いいたします。

※AmazonはAmazon.com,Incまたは、その関連会社の商標です。

※2026年1月下旬以降を目途に、Amazonギフトカードを登録いただいたメールアドレスに順次お送りする予定となります。

※本キャンペーンは予告なく終了または延長する可能性がございます。

※本キャンペーンは、他のキャンペーンと併用ができず、またポイントサイト経由の登録には適用されません。予めご了承ください。

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

公式サイト：https://miralita.jp/

【問い合わせ先】https://miralita.co.jp/contact