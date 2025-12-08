株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「オカリナ スタンダード100曲選」、「バイオリン スタンダード100曲選 改訂新版」、「ホルン スタンダード100曲選 改訂新版」、「ユーフォニアム スタンダード100曲選 改訂新版」を、4か月連続発売いたします。

映画音楽、洋楽スタンダード、歌謡曲や愛唱歌、クラシック曲まで、さまざまなジャンルの名曲を100曲セレクトした楽譜集シリーズです。すぐに吹けるやさしい曲から挑戦してみたい憧れの名曲まで幅広い内容です。ぜひ練習にご活用ください。

オカリナ スタンダード100曲選

ドレミふりがなや歌詞も入っていますので、五線譜が苦手な方でも安心。オカリナ生活が楽しくなること間違いなし、ご自宅での練習に、ご友人との集まりやレッスンなどあらゆるシーンで使えるお得な一冊です。

【収載曲】糸／時代／いつでも夢を／蘇州夜曲／花咲く旅路／愛燦燦／昴-すばる-／サライ／青春の影／春よ、来い／ひこうき雲／涙そうそう／君といつまでも／今日の日はさようなら／悲しくてやりきれない／愛の花／マツケンサンバ2／可愛くてごめん (feat. かぴ)／優しいあの子／東京ブギウギ／ひまわりの約束／人生のメリーゴーランド／君をのせて／風のとおり道／さよならの夏／男はつらいよ／笑点のテーマ／エトピリカ／ピタゴラスイッチ オープニングテーマ／勇気100%／過ぎ去りし永遠の日々／おしえて／Merry Christmas Mr. Lawrence／シルクロード／名探偵コナン メイン・テーマ／ああ人生に涙あり／暴れん坊将軍 オープニングテーマ／ひょっこりひょうたん島／ムーンライト伝説／おもちゃの兵隊の行進／DANZEN！ ふたりはプリキュア／煙が目にしみる／カントリー・ロード／時の過ぎゆくままに／二人でお茶を／いつか王子様が／愛の讃歌／ホワイト・クリスマス／L-O-V-E／ミッキーマウス・マーチ／八十日間世界一周／早春賦／竹田の子守唄／夕焼け小焼け／小さい秋みつけた／うれしいひな祭り／春の小川／こいのぼり／さくらさくら／故郷／紅葉／雨ふり／たなばたさま／しゃぼん玉／茶摘み／おぼろ月夜／仰げば尊し／炭坑節／私の青空／虫のこえ／雪／七つの子／こいぬのマーチ／ゆりかごの唄／森へ行きましょう／牧人ひつじを／コンドルは飛んで行く／口笛吹きと犬／一週間／ボギー大佐／アメイジング・グレイス／ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー／山の音楽家／茶色の小びん／グリーンスリーヴス／あら野のはてに／アニーローリー／アリラン／故郷の空／ジングル・ベル／もろびとこぞりて／きよしこの夜／小さな木の実／ブラームスの子守歌／「四季」より 春／家路／木星／ジュ・トゥ・ヴ／見よ、勇者は帰りぬ／凱旋行進曲-全100曲-【商品詳細】定価：2,200円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/104ページ発売日：2025年9月29日 ISBN：978-4-636-12233-6商品コード：GTW01102598https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102598

バイオリン スタンダード100曲選 改訂新版

演奏しやすい調性で、ボウイングやフィンガリングも記載していますので、バイオリンをはじめて間もない方にも、ステップアップしたい方にもおすすめです。※本書は「バイオリン スタンダード100曲選 (GTW01100489）」の改訂版です。

【収載曲】花は咲く／糸／千の風になって／涙そうそう／翼をください／情熱大陸／川の流れのように／乾杯／蘇州夜曲／Sweet Memories／人生のメリーゴーランド／遙かなる大地より「北の国から」／いい日旅立ち／上を向いて歩こう／見上げてごらん夜の星を／ハナミズキ／となりのトトロ／海の見える街／ひこうき雲／エトピリカ／故郷／浜辺の歌／朧月夜／早春賦／エデンの東／わが母の教え給いし歌／energy flow／星に願いを／タンゴ／愛の讃歌／エーデルワイス／私のお気に入り／バイオリン・ソナタ 第5番 「春」第1楽章／虹の彼方に／エンターテイナー／亡き王女のためのパヴァーヌ／ムーンライト・セレナーデ／いつか王子様が／二人でお茶を／ドリゴのセレナーデ／カントリー・ロード／アヴェ・マリア／ユー・レイズ・ミー・アップ／魅惑のワルツ／マドリガル／枯葉／メロディ／リベルタンゴ／バラ色の人生／ミスティ／ラ・クンパルシータ／大きな古時計／グリーンスリーヴス／黒い瞳／オーラ・リー／ロンドンデリーの歌／夢路より／エストレリータ／アリラン／きよしこの夜／ハッピー・バースディ・トゥ・ユー／アメイジング・グレイス／スカボロー・フェア／ポル・ウナ・カベーサ／故郷の人々／悲しみの水辺／帰れソレントへ／愛のロマンス／アマポーラ／パッヘルベルのカノン／美しきロスマリン／愛の喜び／木星／トロイメライ／ジュ・トゥ・ヴ／アヴェ・マリア／私のお父さん／モルダウ／歌の翼に／愛の夢／別れの曲／ユモレスク／誰も寝てはならぬ／カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲／オンブラ・マイ・フ／「四季」より春／ハバネラ／花のワルツ／ます／白鳥／愛のあいさつ／家路 「新世界より」／G線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ／亜麻色の髪の乙女／ハンガリー舞曲／メリー・ウィドー・ワルツ／チャルダッシュ／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 第1楽章／タイスの瞑想曲-全100曲-【商品詳細】定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/124ページ発売日：2025年10月27日 ISBN：978-4-636-12234-3商品コード：GTW01102599https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102599

ホルン スタンダード100曲選 改訂新版

※楽譜は全て in F での 表記です。※本商品はホルン・ソロでの演奏を想定しておりますので、楽譜に記載されているコードネームは全て移調コードを記載しています。コンサートキーは記載されているコードの4度上になります。伴奏譜およびアンサンブルパートは付いておりません。本書は「ホルン スタンダード100曲選（GTW01100998）」の改訂版です。

【収載曲】花は咲く／糸／昴-すばる-／涙そうそう／翼をください／君といつまでも／川の流れのように／乾杯／蘇州夜曲／SWEET MEMORIES／宇宙戦艦ヤマト／おしえて／いい日旅立ち／上を向いて歩こう／見上げてごらん夜の星を／津軽海峡・冬景色／君をのせて／もののけ姫／卒業写真／ルパン三世のテーマ／故郷／浜辺の歌／早春賦／マツケンサンバ2／宝島／心の愛／私のお気に入り／さくら(独唱)／愛の讃歌／イエスタデイ・ワンス・モア／星に願いを／ピンク・パンサーのテーマ／虹の彼方に／エンターテイナー／エデンの東／ムーンライト・セレナーデ／いつか王子様が／二人でお茶を／時代／オネスティ／ユー・レイズ・ミー・アップ／魅惑のワルツ／瞳をとじて／枯葉／時の過ぎゆくままに／煙が目にしみる／スタンド・バイ・ミー／ポル・ウナ・カベーサ／茶色の小瓶／大きな古時計／グリーンスリーヴス／黒い瞳／エーデルワイス／ロンドンデリーの歌／ミッキーマウス・マーチ／蛍の光／アリラン／きよしこの夜／ハッピー・バースディ・トゥ・ユー／聖者の行進／アメイジング・グレイス／スカボロー・フェア／コンドルは飛んでいく／アメリカン・パトロール／悲しみの水辺／帰れソレントへ／花／アマポーラ／時の流れに身をまかせ／ボギー大佐／木星 「惑星」より／トロイメライ／ジュ・トゥ・ヴ／アヴェ・マリア／見よ、勇者は帰る／モルダウ／歌の翼に／ハンガリー舞曲 第5番／別れの曲／ユモレスク／誰も寝てはならぬ 「トゥーランドット」より／カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲／オンブラ・マイ・フ／ト調のメヌエット／ハバネラ 「カルメン」より／アルルの女 第1組曲 前奏曲／ヴォカリーズ／悲愴「ピアノソナタ第8番」より／白鳥 「動物の謝肉祭」より／愛のあいさつ／アヴェ・ヴェルム・コルプス／G線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ／シシリエンヌ／交響曲第5番ホ短調 第2楽章／ホルン協奏曲第3番 変ホ長調 第1楽章／亡き王女のためのパヴァーヌ／ホルンとピアノのためのロマンス／星条旗よ永遠なれ／交響曲第3番 ヘ長調 第3楽章-全100曲-【商品詳細】定価：2,970円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2025年11月26日 ISBN：978-4-636-12235-0商品コード：GTW01102600https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102600

ユーフォニアム スタンダード100曲選 改訂新版

※本商品はユーフォニアム・ソロでの演奏を想定しております。伴奏譜およびアンサンブルパートは付いておりません。本書は「ユーフォニアム スタンダード100曲選（GTW01101120）」の改訂版です。

【収載曲】花は咲く／糸／マツケンサンバ2／涙そうそう／翼をください／君といつまでも／川の流れのように／乾杯／蘇州夜曲／SWEET MEMORIES／宇宙戦艦ヤマト／もののけ姫／いい日旅立ち／上を向いて歩こう／見上げてごらん夜の星を／ハナミズキ／君をのせて／海の見える街／ひこうき雲／ルパン三世のテーマ／故郷／浜辺の歌／早春賦／宝島／エデンの東／サウンド・オブ・ミュージック／私のお気に入り／時の過ぎゆくままに／愛の讃歌／煙が目にしみる／星に願いを／学生王子のセレナーデ／虹の彼方に／エンターテイナー／八十日間世界一周／ムーンライト・セレナーデ／いつか王子様が／二人でお茶を／茶色の小瓶／カントリー・ロード／ラ・クンパルシータ／赤とんぼ／となりのトトロ／口笛吹きと犬／枯葉／シング・シング・シング／あら野の果てに／彼こそが海賊／私の青空／見よ、勇者は帰りぬ／大きな古時計／グリーンスリーヴス／黒い瞳／オーラ・リー／ロンドンデリーの歌／夢路より／蛍の光／アリラン／きよしこの夜／ハッピー・バースディ・トゥ・ユー／聖者の行進／アメイジング・グレイス／スカボロー・フェア／懐かしきケンタッキーのわが家／故郷の人々／夏の思い出／帰れソレントへ／フニクリ・フニクラ／アマポーラ／パッヘルベルのカノン／威風堂々／木星／トロイメライ／ジュ・トゥ・ヴ／アヴェ・マリア／調子のよい鍛冶屋／モルダウ／歌の翼に／ハンガリー舞曲 第5番／別れの曲／ユモレスク／誰も寝てはならぬ 「トゥーランドット」より／カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲／オンブラ・マイ・フ／メヌエット／シーリア／ヴォカリーズ／歓喜の歌／白鳥 「動物の謝肉祭」より／愛のあいさつ／家路 「新世界より」より／G線上のアリア／主よ、人の望みの喜びよ／ロマンス／ボギー大佐／ビドロ 「展覧会の絵」より／ワルキューレの騎行／花の歌 「カルメン」より／星条旗よ永遠なれ／凱旋行進曲 「アイーダ」より-全100曲-【商品詳細】定価：2,970円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2025年12月16日 ISBN：978-4-636-12370-8商品コード：GTW01102742https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102742

