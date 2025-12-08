山形養豚生産者が伝える産地の今　全国産地リレー交流会第3回　12月19日（金）〔埼玉〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム埼玉（本部：埼玉県蕨市、理事長：西内良子）は12月19日（金）10時30分から12時30分まで、さいたま市浦和区の活動施設「ぱる★てらす」で、山形の養豚生産者との交流会を開催します。8月から2月にかけ全国の産直提携5産地から作り手を招く交流企画「産直連続講座」の第3回です。

「産地から食卓まで」理解深める

交流会では、利用者25人がロースハムやポークウインナーの試食に加え、原料の豚ロース肉そのものも味わいます。商品の作り手3人が、生産と製造にかける思いや努力を参加者に語ります。

交流会に参加するのは、山形コープ豚産直協議会（山形県）の生産者土屋武志さんと株式会社山形食肉公社(山形市大字中野、金澤 淳一代表取締役社長)の佐藤和樹さん、株式会社パル・ミート（千葉県習志野市、代表取締役社長：野津秀男）商品部の本多香津妃職員です。

例年を上回る酷暑となった今夏は、豚の体重が増えず出産率も低下するなど大きな影響がありました。水田の保全と食料自給率向上を目的に活用していた飼料用米の確保が米価格高騰の影響で難しくなるなど、畜産の生産現場はさまざまな課題に向き合っています。山形の産地の今を作り手から直接聞くことで、食べ物が家庭に届くまでの生産の背景への理解を深めます。

山形コープ豚産直協議会は、豚舎から出る堆肥を地域の農地に還元するなど、資源循環型の農業を実践しています。生産者3戸による小規模な産地で、豚の健康管理や環境整備に注意を払い、ストレスをかけない育て方を目指しています。パルシステムで最も古い豚肉産地として、オリジナル商品である「私が選ぶ」シリーズのハムやウインナーの原料肉をパル・ミート山形工場に供給しています。

パル・ミートは冷蔵の国産豚肉を主原料とし、発色剤を使わない無塩せき製法でハムとウインナーを製造しています。「肉の旨みがしっかり感じられ、自然な色味とスモークの風味が良い」「無塩せきの商品が手軽な値段で購入できる」など、利用者から好評の声を得ています。

第3回産直連続講座「新発見！産直豚肉とハム・ウインナーの世界」開催概要

【日時】2025年12月19日（金）10時30分～12時30分

【会場】組合員活動施設 ぱる★てらす（埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-7）

【アクセス】JR浦和駅下車 東口から徒歩3分

https://www.palsystem-saitama.coop/information/palterrace

果樹・卵に続く生産への理解

「産直連続講座」はほかにも、神奈川の果樹、千葉の鶏卵、山形の米、千葉の青果の生産者と交流します。

8月に開催した第1回は、ジョイファーム小田原（神奈川県小田原市、鳥居啓宣代表）から柑橘類の生産者2人が参加し、有機農法による生産のようすを紹介しました。近年の異常気象が果樹の成長にも大きな影響を与える中、生産物を加工した付加価値のある商品で販路を拡大する産地の工夫などを聞きました。

第2回の10月は、株式会社菜の花エッグ（千葉県君津市）代表取締役の梅原正一さんが鶏卵の生産現場を伝えました。生協の宅配は週5日間で卵を届けるため、残りの2日で生まれる卵は「産直たまご」の付加価値なしで市場に流通せざるを得ません。参加者は、2日分の「産直たまご」を原料として活用したオリジナル商品のバニラアイスや鶏ガラスープ、ゆで卵を試食し、丁寧に生産された卵の味を実感しました。

▲8月と10月に開催された「産直連続講座」

第4回は、有機米や特別栽培米を生産する庄内協同ファーム(山形)、第5回には有機の若芽ひじきを生産する寺島農場（千葉）の生産者との交流を予定しています。

パルシステム埼玉はこれからも、利用者とともに作り手との交流を深め、持続可能な生産と消費を目指していきます。

