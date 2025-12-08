株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、JO1やINI、DXTEENが所属する株式会社LAPONE ENTERTAINMENT 及び ME:IやIS:SUEが所属する株式会社LAPONE GIRLS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 崔 信化、以下「LAPONE」）と、2025年12月26日(金)より、『DXTEEN』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、大反響を頂いております、第一弾『JO1』コラボや第二弾『INI』コラボに続く、『LAPONE』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンの第三弾となります。

【LAPONEとのコラボキャンペーン開催！ 第三弾は、ボーイズグループ“DXTEEN”】

カラオケBanBanでは、これまでも人気アニメや映画などと多くのコラボレーション企画を展開してきました。このたび、2025年12月26日(金)より、LAPONEとのコラボキャンペーン第三弾：『DXTEEN』×『カラオケBanBan』コラボキャンペーンを開催いたします。本コラボのために特別に撮り下ろした「DXTEEN」の新ビジュアルを採用し、カラオケルーム一面にデザインした「コラボルーム」を展開します。さらに、カラオケBanBan限定でお楽しみいただける「ノベルティ付きコラボドリンク」を販売いたします。また、歌唱キャンペーンや直筆サイン入りポスターが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。その他、全国の店舗で「DXTEEN」からのコメント付きオリジナル動画を放映します。

【コラボキャンペーン 全体スケジュール（第一弾～第五弾）】

■コラボ対象アーティスト（予定） ５グループ（株式会社LAPONE ENTERTAINMENT、株式会社LAPONE GIRLS）第一弾：「JO1」 第二弾：「INI」 第三弾：「DXTEEN」第四弾：「ME:I」第五弾：「IS:SUE」 ※全国の店舗にて、対象期間中のアーティストによる、コメント付きオリジナル動画が流れます。※第三弾以降の詳細は「特設サイト」にて更新し、随時公開いたします。

【コラボキャンペーン 第三弾：「DXTEEN」 概要】

■開催期間（第三弾：「DXTEEN」） 2025年12月26日(金)～ 2026年2月25日(水)■キャンペーン内容（第三弾：「DXTEEN」）① コラボルーム各アーティストの世界観をカラオケルームで展開いたします。＜対象店舗（第三弾：「DXTEEN」）＞ 【東京】渋谷センター街2号店、【大阪】守口店 ※コラボルームのご予約は、「特設サイト」にて12月17日（水）正午12時より、開始いたします。※ご利用時間は各店舗で異なります。※ご利用は、原則ネット予約のみとなります。

② ノベルティ付きコラボドリンク販売対象店舗にて、各アーティストのコラボドリンクを販売いたします。＜対象店舗（第三弾：「DXTEEN」）＞全100店舗：関東41店舗、北海道・東北12店舗、北陸・甲信越5店舗、東海9店舗、近畿14店舗、中国・四国8店舗、九州・沖縄11店舗（詳細は「特設サイト」をご確認ください。）また、コラボドリンク1杯ご注文につき、ノベルティをプレゼントいたします。※ノベルティは在庫がなくなり次第終了となります。

③ 歌唱キャンペーン全店舗にて、対象曲を歌唱した方全員に、オリジナルスマホ壁紙をプレゼントいたします。④ プレゼント抽選キャンペーン直筆サイン入りポスターを抽選でプレゼントいたします。（参加方法は、「特設サイト」からご確認ください。）

【詳細・最新情報】

詳細・最新情報は、「特設サイト」からご確認ください。

【各種公式サイト・SNSアカウント】

・コラボキャンペーン特設サイト https://lp.genda-apps.com/cp/lapone・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/ ※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。