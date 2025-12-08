【タクシー番組：ひみつのPRIME】第二十三弾ゲストは、稲垣吾郎さんが登場

株式会社IRIS

株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平、以下IRIS）が運営する日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」は、タクシー内番組「ひみつのPRIME」第二十三弾を12月8日（月）より放映開始します。

第二十三弾のゲストは、稲垣吾郎さんをお迎えします。稲垣吾郎さんの「年を越すときに必ずやること」や「プレッシャーの乗り越え方」など、稲垣さんとふしぎと息の合うラヴィさんもノリノリになってトークを交わします。他では聞けない稲垣さんのひみつも、タクシーにご乗車の皆様にはこっそりお届けします。

【放映動画詳細】

・配信期間：12月8日（月）～1月4日（日）毎週内容が変わります。

・ゲスト ：稲垣吾郎

IRISは『PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを』をコーポレートビジョンに掲げ、PRIME MEDIAを通じて、タクシーをご利用される方々へより良い乗車体験をお届けしてまいります。

■「ひみつのPRIME」番組概要

- 番組名 ：ひみつのPRIME月毎にゲストが替わり、毎週内容が変わります。- 配信方法：タクシーサイネージ設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国35都道府県- 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA (配信期間終了後にこちらの公式チャンネルにアーカイブされます。)- 公式サイト：https://www.tokyo-prime.jp/contents-gallery/(配信期間終了後にこちらの公式サイトにアーカイブされます。)

メインキャラクターの「ラヴィさん」とゲストがいま気になっている、人には教えたくなかったモノ‧コトについてこっそり教え合い、いいオトナになるヒントをお届けする1分間の「ナイショ話情報番組」です。

登場いただくゲストから教えてもらった「ナイショなコト」をタクシーにご乗車の皆様だけにコッソリお届けします。

■「ラヴィさん」とは？

いい大人を愛してやまない、いい大人の語るモノ‧コトの話に目がない、いや耳がない。そしてサバサバした正直な性格で、ふだんはおとなしく耳を収めているが面白いナイショ話には耳を立てて食らいつく、トキメキ大人うさぎです。

ラヴィさん公式X(@loveesan_0401)：https://x.com/loveesan_0401

■稲垣吾郎さん撮影後インタビュー

-収録を終えた感想を教えてください。

普段からタクシーでこの番組を目にすることがあって、まさか自分がラヴィさんと共演する日が来るなんて思ってもいませんでした。事前にあまり構えずに臨んだのですが、ラヴィさんがうまく引き出してくれて、自然と話が進んでいった気がします。こんなに長く、リラックスして話せる場だとは正直思っていなくて、素直に楽しい時間でした。

-ラヴィさんと話してみてどうでしたか？

やっぱりさすがだなと思いました。話の広げ方や展開の仕方、オチの付け方、共感の仕方、そして何よりリサーチ力（笑）が素晴らしかったですね。初対面とは思えないくらい、どこか趣味嗜好が似ているような空気を感じてしまいました。会話を重ねるうちに、長年付き合いのある相手と話しているような不思議な感覚になっていましたね。

-番組を観られる方に一言お願いします。

タクシーというのは、移動の合間にふっとひと息つける時間だと思うんです。お仕事帰りや次の現場へ向かう途中、そんな瞬間にこの番組でちょっとでもリラックスできる時間をお届けしたいです。60秒という短い時間の中で、ちょっと“くすっ”と笑えたり、少し気持ちが和らいだり、そんなひとときになれたら。自分のより“素”に近い姿も垣間見えると思うので、楽しんでもらえたら嬉しいです。

■佐藤製薬「オメプラール(R)S」とのコラボCM

稲垣吾郎さんがCMキャラクターを務める、

佐藤製薬「オメプラール(R)S」とのコラボCMも放映が決定。

飲み会疲れで胃が不調なラヴィさんにオメプラール(R)Sはとっておきかも！？12月15日からタクシーメディア「TOKYO PRIME」で放映開始です。本編と共にタクシー車内でぜひお楽しみください。

【オメプラール(R)S】要指導医薬品

オメプラール(R)S 公式HP：https://www.sato-seiyaku.co.jp/omeprals/

佐藤製薬 公式HP：https://www.sato-seiyaku.co.jp/

佐藤製薬 公式X：https://x.com/satoseiyaku_co

■ TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、

主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大(※)のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国35都道府県へと拡大しました。

「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2025年12月時点

TOKYO PRIME公式X(@TOKYOPRIME_TAXI): https://x.com/TOKYOPRIME_TAXI