群馬県では、デジタルクリエイティブ人材の育成を目指して、人材育成施設「TUMO Gunma」を運営しています。このたび、教育のノーベル賞とも呼ばれている世界的な権威のあるWISE賞（世界イノベーションサミット教育賞） において、アルメニア発のデジタルクリエイティブ教育プログラムTUMOが2024-2025年の最優秀賞に選ばれました。TUMO は世界10都市以上で展開されており、群馬県が運営する「TUMO Gunma」はアジア初の拠点です。今回の受賞は、TUMOの教育モデルが国際的に高い評価を受けたことを示し、本県の取組にも大きな後押しとなるものです。

WISE賞とは

カタール財団が設立したWorld Innovation Summit for Education（WISE）が主催。世界の教育課題に取り組む優れたプロジェクトを表彰しており、「教育のノーベル賞」とも称される国際的な賞です。今回は、世界427団体から選考されました。

受賞理由

AIを単なるツールとして使うのではなく学習のパートナーとして活用する独自の教育手法を実現。学生がAIに教えることで理解を深め、AIが学生に寄り添いながら学習過程を支援する点が高く評価されました。さらに、若者が生成AIを創造的に使いこなすためのプログラムを開発し、無償で提供する取り組みが認められました。

過去の代表的受賞例

➀カーンアカデミー（2013年受賞）世界 1億人以上が利用する無料オンライン学習プラットフォームです。「誰でも無料で学べる」教育革命として世界的に普及し、オンライン学習の常識を変えた存在です。

➁ティーチ・フォー・オール（2021年受賞）優秀な若者を学校現場に送り込み、教育格差の解消に挑む国際ネットワークで、日本ではTeach For Japanとして展開しています。 教育の不平等を世界規模で改善した社会変革プロジェクトです。

群馬県知事コメント

TUMOがWISE賞を受賞したことを心からお祝い申し上げます。群馬県が先進性等に着目して導入したTUMOの国際的な評価が高まり、私としても大変うれしく思います。アジア初の拠点であるTUMO Gunmaが、世界で認められた教育モデルを提供している意義は大きい。子どもたちが世界標準のデジタルクリエイティブ教育を通じて、未来を切り拓く力を育んでいくことを期待しています。

TUMOとは

TUMOはアルメニアの若者に、自分の才能を伸ばす機会を提供することを目的として2011年に設立されました。3DCG、アニメーション、プログラミングなどのデジタル技術について体系的な学びを無償で提供しています。TUMOは世界10都市以上に展開されており、週35,000人の学生が利用しています。

■TUMO公式サイトはこちら

群馬県の取組について

https://tumo.org/

群馬県では今年7月にTUMO Gunma（Ｇメッセ群馬4階）を開設。群馬県が独自に運営する全国初のデジタルクリエイティブ人材育成拠点「tsukurun」と連携し、県内全域でデジタルクリエイティブ人材育成を推進しています。オープンから約4か月で7,000名を超える中高生が利用し、500名以上が利用登録を行っています。先月には、アルメニアTUMO本部からAIの専門家を招いたラーニングラボを実施し、40名が参加しました。

■TUMO Gunma特設サイトはこちら

お問い合わせ先

https://tumogunma-lp.jp/

