株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「ピアノソロ ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト～創刊35周年記念盤」を、2025年12月16日に発売いたします。

創刊35周年を迎えた月刊誌「ディズニーファン」の読者による投票結果をもとに収録楽曲を決定した、ディズニーファンが選ぶ、究極のベストアルバム『ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト～創刊35周年記念盤』のピアノ楽譜集。4つのカテゴリーにわたる投票結果をもとに選ばれた名曲の数々を収載。【映画部門】からは、『ウィッシュ』より「ウィッシュ～この願い」や、『モアナ伝説の海2』より「ビヨンド ～越えてゆこう～」。【テーマパーク部門】からは、新しいテーマポート『ファンタジースプリングス』をイメージして書き下ろされた「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」や、シンデレラ城で繰り広げられる夜のキャッスルショーのテーマソング「Reach for the Stars」。【ライブエンターテイメント部門】からは、『ティンカー・ベル』より「フライ・トゥ・ユア・ハート」、【あらゆる音楽部門】からは、『Ultimate Princess Celebration 日本版テーマソング』より、「Starting Now ～新しい私へ」など、ディズニーファンから支持の高い全14曲を厳選。ディズニー音楽の魅力を余すところなく堪能できる一冊です！【収載曲】[1] ウィッシュ～この願い～[2] パート・オブ・ユア・ワールド[3] ビヨンド ～越えてゆこう～[4] ブラザー/君みたいな兄弟[5] ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス[6] リビング・イン・カラー(東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング)[7] Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)[8] 君の願いが世界を輝かす(「東京ディズニーシー ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」日本語版テーマソング)[9] フェアリー・ガーデン(「東京ディズニーランド ディズニー・ファンティリュージョン」より)[10] 生まれて初めて[11] フライ・トゥ・ユア・ハート([ティンカー・ベル]より)[12] サークル・オブ・ライフ[13] Starting Now ～新しい私へ(Ultimate Princess Celebration 日本版テーマソング)[14] コンパス・オブ・ユア・ハート(「東京ディズニーシー シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」より)『BE BRAVE』

【商品詳細】

定価：2,640円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/88ページ発売日：2025年12月16日 ISBN：978-4-636-12212-1商品コード：GTP01102575

