平成レトロ風の懐かしさあふれる新感覚チュートリアルビデオ新WebCM「at homeの住まいさがし講座」シリーズを2025年12月8日（月）より公開

写真拡大 (全16枚)

アットホーム株式会社









不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、新WebCM「at homeの住まいさがし講座」シリーズ14篇を2025年12月8日（月）より公式YouTubeで公開いたします。



【新WebCM「at homeの住まいさがし講座」シリーズについて】


新WebCM「at homeの住まいさがし講座」シリーズでは、全国の住まい探しに悩む個性豊かな人々が登場。彼らの住まい探しに関するお悩みを解決する、「不動産情報サイト アットホーム」の機能や使い方をご紹介します。平成初期を彷彿とさせる世界観と、住まい探しに悩む人が思いつく奇想天外すぎる解決方法にも注目です。



公開日：2025年12月8日（月）～


公開先：アットホーム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/athomejp



＜Web動画一覧＞


1．始め方がわからない篇：https://youtu.be/EBczsZBHN28


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EBczsZBHN28 ]

2．希望の通勤エリア篇：https://youtu.be/gTld6LinSUI


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gTld6LinSUI ]

3．予算に合うエリア篇：https://youtu.be/mSPsfxd46Bg


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=mSPsfxd46Bg ]

4．予算・間取り・エリアで悩む篇：https://youtu.be/9uQ3kEIt56E


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=9uQ3kEIt56E ]

5．初期費用抑えたい篇：https://youtu.be/OkcrcQgB1Rs


[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=OkcrcQgB1Rs ]

6．部屋探しのポイント篇：https://youtu.be/zev8bUSiy00


[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=zev8bUSiy00 ]

7．新築・中古・注文住宅で迷う篇：https://youtu.be/l5YRKYqJPWI


[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=l5YRKYqJPWI ]

8．お金の不安篇：https://youtu.be/PZXzKaP__fs


[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=PZXzKaP__fs ]

9．通勤のしやすさ篇：https://youtu.be/tMjLbGpoaC8


[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=tMjLbGpoaC8 ]

10．予算に収まるエリア篇：https://youtu.be/Sd604LRqePg


[動画10: https://www.youtube.com/watch?v=Sd604LRqePg ]

11．理想の生活に合う家篇：https://youtu.be/Bi6zn1qVszE


[動画11: https://www.youtube.com/watch?v=Bi6zn1qVszE ]

12．住みたいエリアの予算篇：https://youtu.be/OdDw-5vq3-4


[動画12: https://www.youtube.com/watch?v=OdDw-5vq3-4 ]

13．賃貸or購入篇：https://youtu.be/mu088Dba9p4


[動画13: https://www.youtube.com/watch?v=mu088Dba9p4 ]

14．すぐに決められない篇：https://youtu.be/7JY10eH9mlI


[動画14: https://www.youtube.com/watch?v=7JY10eH9mlI ]



初期費用抑えたい篇

初期費用抑えたい篇

初期費用抑えたい篇


新築・中古・注文住宅で迷う篇

新築・中古・注文住宅で迷う篇

新築・中古・注文住宅で迷う篇


理想の生活に合う家篇

理想の生活に合う家篇

理想の生活に合う家篇


【スタッフリスト】


企画制作 ：博報堂 / onehappy / CHAMILA


エグゼクティブクリエイティブディレクター ：江口貴博


クリエイティブディレクター ：高木浩平


アートディレクター ：小杉幸一／竹内駿


プランナー ：吉葉颯花


プロデューサー ：武内践／手柴望未


演出 ：細谷映麻理



【関連商品・サービス】


「不動産情報サイト アットホーム」

1996年よりアットホームが運営している、マンション・アパート・一戸建てや店舗・事務所など、全国の豊富な物件が探せる不動産情報サイトです。単身・カップル・ファミリー向けの賃貸・売買物件から店舗・オフィス向けの事業用物件まで幅広く物件情報を取りそろえています。



URL　：　https://www.athome.co.jp/





※画像はイメージです